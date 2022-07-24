Очистить будинок, відремонтує взуття: функції WD-40, про які ви точно не знали

Таргани

Ви помітили у себе вдома неприємного таргана? Навіть тоді WD-40 може допомогти. Розпиліть трохи рідини на місця, де ви бачили тарганів, і вони більше не повернуться. Це також працює для павуків та інших комах.

Чистка взуття

Ваші шкіряні туфлі виглядають затертими? WD-40 врятує взуття! Нанесіть трохи спрею на шкіру та відполіруйте її ганчіркою. Подряпини та тьмяні плями підуть у минуле, а ваше шкіряне взуття виглядатиме так, ніби ви його щойно купили. Крім того, WD-40 є водостійким і добре захищає від вологи та бруду.

Подряпини на вашому автомобілі

За тим самим принципом, що й зі шкіряним взуттям, ви можете відполірувати дрібні подряпини на кузові вашого авто!

Спрей WD-40 прибере дрібні подряпини на авто (фото: freepik)

Лижі

Спробуйте натерти трохи WD-40 на лижі, перш ніж взяти їх із собою у наступну відпустку. Ви не тільки зітрете подряпини та плями, але й ковзатимете зі схилів швидше, ніж раніше. Використовуйте трохи WD-40 та стару ганчірку, щоб нанести спрей.

Зніміть наклейки

Ми не знаємо, чому виробники не використовують наклейки, які не залишають слідів, але чомусь на зворотному боці наших тарілок і кухлів завжди залишаються липкі шматочки. Щоб видалити клей і залишки наклейок, просто нанесіть WD-40 і залиште на деякий час. Видаліть залишки ганчіркою або губкою, можливо, знадобиться трохи потерти. Додайте більше WD-40, якщо наклейка не зніметься одразу.

Клей

Як і наклейки, клей також можна легко видалити за допомогою WD-40. Навіть коли клей затвердів і висох! Просто розпиліть трохи рідини на клей, залиште на деякий час і видаліть клей ганчіркою. Можливо, вам доведеться повторити цю техніку два-три рази, щоб видалити весь залишковий клей.

Жувальна гумка

Випадково сіли на жувальну гумку або гумка потрапила на килим чи волосся? Не хвилюйтеся, WD-40 зможе видалити липку проблему. Розбризніть трохи рідини на жуйку та обробіть її ганчіркою. Повторюйте цю дію, доки не очистите всю жуйку з дорогоцінного килима чи джинсів.

Чорні плями на підлозі

Іноді взуття може залишати неприємні чорні сліди на підлозі. Не біда, адже це також легко вирішити за допомогою невеликої кількості WD-40. Як і в попередньому випадку, просто розпиліть трохи рідини на слід і протріть ганчіркою.

Перманентний маркер

Він доволі стійкій, тому темні смуги та плями важко, якщо не неможливо, видалити. Однак WD-40 може стати вашим порятунком. Розпиліть трохи на пляму перманентного маркера, залиште на кілька хвилин і витріть ганчіркою.

Як використовувати ці та інші методи, ви можете переглянути на відео нижче.