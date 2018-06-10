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В Одесі активісти-вандали знесли будівлю під час мирного флешмобу (відео)

STYLERLIFE        10.06.2018 - 13:04
Фото: пляж "Ланжерон" (ukrmedia.center)
Фото: пляж "Ланжерон" (ukrmedia.center)

Поліцейські не намагалися зупинити розлючену юрбу

Активісти у соціальних мережах оголосили про проведення мирної акції "Повернемо собі пляжі". Насправді акція завершилася знесенням каркаса одного з споруджуваних барів на пляжі Ланжерон. Про це повідомляє odessa.net з посиланням на YouTube-канал "Телерадіокомпанія Град".

Активісти-вандали з'явилися спочатку на пляжі Ланжерон. Там учасники флешмобу написали на пляжного орендаря заяву в поліцію. Так як документів у нього на місці не було, вони були на погодженні, активісти вирішили знести споруду. На 10-й ст. Великого Фонтану активісти в кількості близько 50-ти осіб, дістали кувалди і знесли каркас будівлі.

Відео: YouTube/Телерадіокомпанія Град)

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі представники однієї з ретейлових мереж вчинили напад на супермаркет конкурентів, який розташований на вулиці Паустовського, 19. Про це пишуть місцеві ЗМІ. За інформацією постраждалих, приводом для нападу стала судова плутанина з орендою даного приміщення.

Як пише сайт 048.ua, напади молодиків на цей супермаркет вже відбувалися двічі. У перший раз погром стався на очах у покупців і персоналу. Вдруге 50 осіб забарикадувалися в приміщенні, знищили торговельне обладнання, розкрили і обікрали касові сейфи, зіпсували і пошкодили товар. Через серцевий напад на тлі стресу померла мати одного із співробітників супермаркету.

Відео: video.rbc.ua

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