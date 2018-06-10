В Одессе активисты-вандалы снесли постройку во время мирного флешмоба (видео)

Полицейские не пытались остановить разъяренную толпу

Активисты в социальных сетях объявили о проведении мирной акции "Вернем себе пляжи". На деле акция завершилась снесением каркаса одного из строящихся баров на пляже Ланжерон. Об этом сообщает odessa.net со ссылкой на YouTube-канал "Телерадиокомпания Град".

Активисты-вандалы появились вначале на пляже Ланжерон. Там участники флешмоба написали на пляжного арендатора заявление в полицию. Так как документов у него на месте не было, они были на согласовании, активисты решили снести постройку. На 10-й ст. Большого Фонтана активисты, в количестве около 50-ти человек, достали кувалды и снесли каркас строящегося здания.

Видео: (YouTube/Телерадиокомпания Град)

Напомним, что недавно в Одессе представители одной из ретейловых сетей совершили нападение на супермаркет конкурентов, который расположен на улице Паустовского, 19. Об этом пишут местные СМИ. По информации пострадавших, поводом для нападения послужила судебная неразбериха с арендой данного помещения.

Как пишет сайт 048.ua, нападения молодчиков на этот супермаркет уже совершались дважды. В первый раз погром произошел на глазах у покупателей и персонала. Во второй раз 50 человек забаррикадировались в помещении, уничтожили торговое оборудование, вскрыли и обворовали кассовые сейфы, испортили и повредили товар. Из-за сердечного приступа на фоне стресса умерла мать одного из сотрудников супермаркета.

Видео: video.rbc.ua