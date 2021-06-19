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В Одесі дівчинка випала з 9 поверху: життя їй врятувала щаслива випадковість (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Одесі з вікна багатоповерхівки випала дівчинка. На щастя, все закінчилося добре.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Одесса как она есть".

Так, подія сталася, 19 червня, у новобудовах ЖК “Райдужний”, де нещодавно батьки купили квартиру. Там трирічна дівчинка випала з вікна квартири на дев’ятому поверсі.

Життя дитині врятувала те, що вона впала на клумбу. На місце інциденту приїхали медики, але допомога, схоже, не знадобилася. Дівчинку забрав тато, якому вона й розповіла, що клумба пом’якшила удар від падіння.

Фото: в Одесі дитина випала з вікна (t.me/Одесса как она есть)

У коментарях користувачі пишуть, що батькам потрібно встановити захисти на вікнах, аби подібні випадки більше не траплялися.

  • Дуже цікаво, скільки ще подібних випадків має відбутися, щоб батьки маленьких дітей здогадалися купити захист на вікна
  • Це жах! Я на другому й у мене кішки, за сітками стежу чітко, а тут дитина і правда стільки випадків. Ну думайте батьки про це
  • Мати дітей і не мати захисту на вікнах.

Раніше ми повідомляли, що у Києві дворічна дитина випала з вікна 7 поверху: як це сталося.

Також у Дніпрі 5-річна дівчинка дивом вижила, випавши з шостого поверху.

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