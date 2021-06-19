В Одесі дівчинка випала з 9 поверху: життя їй врятувала щаслива випадковість (фото)

В Одесі з вікна багатоповерхівки випала дівчинка. На щастя, все закінчилося добре.
Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Одесса как она есть".
Так, подія сталася, 19 червня, у новобудовах ЖК “Райдужний”, де нещодавно батьки купили квартиру. Там трирічна дівчинка випала з вікна квартири на дев’ятому поверсі.
Життя дитині врятувала те, що вона впала на клумбу. На місце інциденту приїхали медики, але допомога, схоже, не знадобилася. Дівчинку забрав тато, якому вона й розповіла, що клумба пом’якшила удар від падіння.
У коментарях користувачі пишуть, що батькам потрібно встановити захисти на вікнах, аби подібні випадки більше не траплялися.
Раніше ми повідомляли, що у Києві дворічна дитина випала з вікна 7 поверху: як це сталося.
Також у Дніпрі 5-річна дівчинка дивом вижила, випавши з шостого поверху.