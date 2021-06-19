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У Києві дворічна дитина випала з вікна 7 поверху: як це сталося (фото)

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Київ, Субота 19 червня 2021 18:55
У Києві дворічна дитина випала з вікна 7 поверху: як це сталося (фото) Фото: у столиці дівчинка випала з 7 поверху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Святошинському районі столиці дворічна дитина випала з вікна багатоповерхівки.

Про це повідомили в Telegram-каналі Київ Оперативний

Так, подія сталася, 19 червня, на вулиці Пушиній, 8.

"Дворічна дитина випала з вікна 7 поверху. На жаль, без шансів. За словами очевидців, батько в цей час спав п'яний вдома", – йдеться в повідомленні.

Як видно на фото, на місце події прибула швидка допомога, біля будинку зібралися очевидці.

У Києві дворічна дитина випала з вікна 7 поверху: як це сталося (фото)У Києві дворічна дитина випала з вікна 7 поверху: як це сталося (фото)Фото: дитина випала з 7-го поверху (t.me/KyivOperativ)

У коментарях користувачі пишуть, що дитина випала з 9 поверху, коли у квартирі були дідусь, бабуся і мати.

  • Мене цікавить, як дитина потрапляє на підвіконня
  • У 2 роки сміливо міг сам стілець посунути куди потрібно
  • Жах, кожен день щось трапляється
  • Уточнюю: дитина випала з 9 поверху, коли у квартирі були й бабуся, дідусь і мати (батько не проживає на території України)
  • Сім'я не перебувала на обліках в соціальних службах і в родині алкоголіків немає.

Згодом з'явилась інформація, що дитина все-таки випала з 9 поверху.

"Прес-офіцер Святошинського управління поліції повідомляю, що у квартирі знаходилися дідусь, бабуся та мати. батько не проживає на території України. На жаль, дитина померла до приїзду медиків. Наразі проводиться перевірка, після якої події буде надана правова кваліфікація. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - повідомили в Telegram-каналі Київ Оперативний.

Раніше ми повідомляли, що українська модель випала з балкона в Стамбулі після сварки з бойфрендом.

Також у Дніпрі 5-річна дівчинка дивом вижила, випавши з шостого поверху.

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