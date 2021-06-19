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В Киеве двухлетний ребенок выпал из окна 7 этажа: как это произошло (фото)

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Киев, Суббота 19 июня 2021 18:55
В Киеве двухлетний ребенок выпал из окна 7 этажа: как это произошло (фото) Фото: в столице девочка выпала с 7 этажа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Святошинском районе столицы двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.

Об этом сообщили в Telegram-канале Киев Оперативный

Так, происшествие произошло, 19 июня, на улице Пушиной, 8.

"Двухлетний ребенок выпал из окна 7 этажа. К сожалению, без шансов. По словам очевидцев, отец в это время спал пьяный дома", – говорится в сообщении.

Как видно на фото, на место происшествия прибыла скорая помощь, возле дома собрались очевидцы.

В Киеве двухлетний ребенок выпал из окна 7 этажа: как это произошло (фото)В Киеве двухлетний ребенок выпал из окна 7 этажа: как это произошло (фото)Фото: ребенок выпал с 7-го этажа (t.me/KyivOperativ)

В комментариях пользователи пишут, что ребенок выпал с 9 этажа, когда в квартире были дедушка, бабушка и мать.

  • Меня интересует, как ребенок попадает на подоконник
  • В 2 года смело мог сам стул подвинуть куда нужно
  • Ужас, каждый день что-то случается
  • Уточняю: ребенок выпал с 9 этажа, когда в квартире были и бабушка, дедушка и мать (отец не проживает на территории Украины)
  • Семья не состояла на учетах в социальных службах и в семье алкоголиков нет.

Впоследствии появилась информация, что ребенок все-таки выпала с 9 этажа.

"Пресс-офицер Святошеского управления полиции сообщаю, что в квартире находились дедушка, бабушка и мать. Отец не проживает на территории Украины. К сожалению, ребенок умер до приезда медиков. В настоящее время проводится проверка, после которой события будет дана правовая квалификация. Решается вопрос об открытие уголовного производства ", - сообщили в Telegram-канале Киев Оперативный.

Ранее мы сообщали, что украинская модель выпала с балкона в Стамбуле после ссоры с бойфрендом.

Также В Днепре 5-летняя девочка чудом выжила, выпав с шестого этажа.

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