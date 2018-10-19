В Одесі директор школи влаштувала цькування мами учениці за незручні запитання про закупівлю парт

Фото: колаж РБК-Україна

У департаменті освіти та науки Одеської міськради визнали, що поведінка директора школи є некоректною

В Одесі в одній з шкіл під час батьківських зборів стався інцидент, коли директор школи вступив у конфлікт з мамою учениці першого класу через публікації у соціальній мережі. У скандальній ситуації у школі №16 розбирається Департамент освіти при міській раді, передає vgorode.ua.

Зазначається, що директор розцінив пост Ірини Коновал - мами першокласниці - щодо закупівлі шкільних меблів, як "неправильну" поведінку жінки.

До слова, Ірина вже давно задає шкільному керівництву незручні запитання і відмовляється платити "добровільні внески" у так званий фонд школи.

Скрін: facebook.com/oksana.podnebesnaa

Одразу після публікацій фото, де жінка порівняла закупівлі нових парт в одеську школу і школу Волині, директор організував батьківські збори, де роз'яснила: "Не треба ображати керівництво міста в тому, що вони в чомусь винні. За якою ціною вони купили, а за якою продали — дітей це не цікавить, а мене тим більше, як керівника школи... Треба з вдячністю ставитися до того, що нам подарували нові, свіжі парти".

Скрін: facebook.com/oksana.podnebesnaa

Тепер Ірина підозрює, що її доньку почнуть цькувати чи переведуть до іншої школи.

У департаменті освіти та науки Одеської міської ради визнали, що поведінка директора школи некоректна і готові провести службову перевірку.

Як повідомлялося раніше, у Львові спалахнув скандал з-за вчителя фізкультури, який вдарив першокласника.

Нагадаємо, що в Україні введуть штрафи за знущання в школі.

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Відео: РБК-Україна