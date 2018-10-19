В Одессе директор школы устроила травлю мамы ученицы за неудобные вопросы о закупке парт

В департаменте образования и науки Одесского горсовета признали, что поведение директора школы некорректное
В Одессе в одной из школ во время родительского собрания произошел инцидент, когда директор школы вступил в конфликт с мамой ученицы первого класса из-за публикации в социальной сети. В скандальной ситуации в в школе №16 разбирается Департамент образования при городском совете, передает vgorode.ua.
Отмечается, что в директор расценил пост Ирины Коновал - мамы первоклассницы - относительно закупок школьной мебели, как "неправильное" поведение женщины.
Кстати, Ирина уже давно задает школьному руководству неудобные вопросы и отказывается платить "добровольные взносы" в так называемый фонд школы.
Скрин: facebook.com/oksana.podnebesnaa
Сразу после публикаций фото, где женщина сравнила закупки новых парт в одесскую школу и в школу Волыни, директор организовал родительское собрание, где разъяснила: "Не надо оскорблять руководство города в том, что они в чем-то виноваты. По какой цене они купили, а по какой продали — детей это не интересует, а меня тем более, как руководителя школы… Надо с благодарностью относиться к тому, что нам подарили новые, свежие парты".
Скрин: facebook.com/oksana.podnebesnaa
Теперь Ирина подозревает, что ее дочку начнут травить или переведут в другую школу.
В департаменте образования и науки Одесского городского совета признали, что поведение директора школы некорректное и готовы провести служебную проверку.
Как сообщалось ранее, во Львове вспыхнул скандал из-за учителя физкультуры, который ударил первоклассника.
Напомним, что в Украине введут штрафы за издевательства в школе.
Видео: РБК-Украина