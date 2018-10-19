В Одессе директор школы устроила травлю мамы ученицы за неудобные вопросы о закупке парт

Фото: коллаж РБК-Украина

В департаменте образования и науки Одесского горсовета признали, что поведение директора школы некорректное

В Одессе в одной из школ во время родительского собрания произошел инцидент, когда директор школы вступил в конфликт с мамой ученицы первого класса из-за публикации в социальной сети. В скандальной ситуации в в школе №16 разбирается Департамент образования при городском совете, передает vgorode.ua.

Отмечается, что в директор расценил пост Ирины Коновал - мамы первоклассницы - относительно закупок школьной мебели, как "неправильное" поведение женщины.

Кстати, Ирина уже давно задает школьному руководству неудобные вопросы и отказывается платить "добровольные взносы" в так называемый фонд школы.

Скрин: facebook.com/oksana.podnebesnaa

Сразу после публикаций фото, где женщина сравнила закупки новых парт в одесскую школу и в школу Волыни, директор организовал родительское собрание, где разъяснила: "Не надо оскорблять руководство города в том, что они в чем-то виноваты. По какой цене они купили, а по какой продали — детей это не интересует, а меня тем более, как руководителя школы… Надо с благодарностью относиться к тому, что нам подарили новые, свежие парты".

Скрин: facebook.com/oksana.podnebesnaa

Теперь Ирина подозревает, что ее дочку начнут травить или переведут в другую школу.

В департаменте образования и науки Одесского городского совета признали, что поведение директора школы некорректное и готовы провести служебную проверку.

Как сообщалось ранее, во Львове вспыхнул скандал из-за учителя физкультуры, который ударил первоклассника.

Напомним, что в Украине введут штрафы за издевательства в школе.

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Видео: РБК-Украина