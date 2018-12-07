В Одесі дорого, в Тернополі не дуже: скільки коштує приготувати борщ

В Україні давно відомий "індекс борщу" - показник вартості продуктів, необхідних для його приготування в різних регіонах країни. Свіжі дані були представлені в сюжеті "Сніданок з 1+1".

Як з'ясувалося, за собівартістю, найдорожчий борщ готується в Одеській області - там 4 літрова каструля цієї традиційної в країні страви обійдеться у 105 гривень. Найдоступніший за ціною борщ у Тернопільській області. Приготувати такий же його обсяг буде коштувати тут 91 гривню. У Києві за інгредієнти для класичного борщу господиня віддасть 104 гривні.

Важливо підкреслити, що вартість приготування цієї страви, у першу чергу залежить від ціни на м'ясо. 600 грам свинини в Одесі та Києві зараз коштують близько 75 гривень, а в Тернополі та області - 65.

Таким чином, з початку року інгредієнти класичного борщового набору подорожчали на третину.

Раніше повідомлялося, що жителі різних регіонів нашої країни назвали обов'язкові складові борщу. Під час соціологічного опитування, дві третини громадян (66%) сказали, що класичний український борщ вариться на свинячому бульйоні. Далі з великим відривом слідують бульйон на птиці - курячий, качиний, гусячий - (17%) і бульйон на яловичині (10%).

Також РБК-Україна писало, що головне національне блюдо країни на думку 88% українців – червоний борщ. Ще дві третини країни вважає, що на першому місці повинні були опинитися вареники. Трійку кулінарних символів країни замикає сало.

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