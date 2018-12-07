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В Одессе дорого, в Тернополе не очень: сколько стоит приготовить борщ

STYLERЖизнь    07.12.2018 - 22:56

В Украине давно известен "индекс борща" - показатель стоимости продуктов, необходимых для его приготовления в разных регионах страны.. Свежие данные были представлены в репортаже "Сніданок з 1+1".

Как выяснилось, по себестоимости, самый дорогой борщ готовится в Одесской области - там 4 литровая кастрюля этого традиционного в стране блюда обойдется в 105 гривен. Самый доступный по цене борщ в Тернопольской области. Приготовить такой же объем будет стоить здесь 91 гривну. В Киеве за ингредиенты для классического борща хозяйка отдаст 104 гривны.

Важно подчеркнуть, что стоимость приготовления этого блюда, в первую очередь зависит от цены на мясо. 600 грамм свинины в Одессе и Киеве сейчас стоят около 75 гривен, а в Тернополе и области - 65.

Таким образом, с начала года ингредиенты классического борщевого набора подорожали на треть.

Ранее сообщалось, что жители разных регионов нашей страны назвали обязательные составляющие борща. Во вреся социологического опроса две трети граждан (66%) сказали, что классический украинский борщ варится на свином бульоне. Далее с большим отрывом следуют бульон на птице - куриный, утиный, гусиный - (17%) и бульон на говядине (10%).

Также РБК-Украина писало, что главное национальное блюдо страны по мнению 88% украинцев – красный борщ. Еще две трети страны считает, что на первом месте должны были оказаться вареники. Тройку кулинарных символов страны замыкает сало.

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