В Одесі від кору померла дитина: подробиці інциденту

В Одеській міській інфекційній лікарні, де від кору помер однорічний хлопчик, стверджують, що дитина була слабка, тому свою провину медики заперечують. Однак батьки вважають інакше, висловлюючи свою версію. Про це повідомляє Zik.

Мати Діми Людмила Ластовская звинувачує лікарів у тому, що саме вони помістили її сина в палату з хворим пацієнтом, після чого у дитини піднялася температура і почали проявлятися перші ознаки захворювання.

"Мені лікар сказав, що з необережності поклали до хворого з кором, сказали зробити укол. Першого числа ввечері у нього піднялася температура. Приїхали, поклали, сказали, що кір починається. Дитина задихалася, кашляла, посиніла. Завідуюча прийшла, знизала плечима, каже: "Наслідки кору", - розповідає мати малюка.

Скріншот фото: (YouTube/Телеканал ZIK)

Батько померлого також схильний думати, що в даній ситуації вина виключно персоналу, який своєю бездіяльністю довів дитину до смерті. "Вони сказали, що, за попередніми даними, дитина задихнулася уві сні. Як він міг задихнутись уві сні, в реанімації? Мені здається, вони просто недогледіли. Він міг захлинутися мокротинням, слиною", - стверджує Олександр Комаров.

А ось за версією лікарів, дитина померла під час сну, своєї провини медики не бачать. Твердять, що захворювання проходило важко, а стан прогресивно погіршувався.

Наголошується, що Діма не був вакцинований, оскільки влітку вони пропустили планове щеплення з причини хвороби. Коли одужав, в поліклініці вакцини не виявилося. На медиків батьки вже подали заяву в поліцію.

Нагадаємо, що в Одесі від кору померла дитина. Як повідомляється, померлому хлопчику був лише рік і три місяці, він став третьою дитиною в Одесі, що загибла від кору з початку 2018 року.

Ми писали, що в Одеській області в частині Національної гвардії, яка дислокується у населеному пункті Жеребковому Ананьївського району, зафіксований спалах кору.

Також повідомлялося, що в жовтні 2018 року на Закарпатті від кору помер 12-річний хлопчик, ще одна дитина померла у Львові.