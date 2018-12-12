В Одессе от кори умер ребенок: подробности инцидента

В Одесской городской инфекционной больнице, где от кори умер годовалый мальчик, утверждают, что ребенок был слаб, поэтому свою вину медики отрицают. Однако родители считают иначе, высказывая свою версию. Об этом сообщает Zik.

Мать Димы Людмила Ластовская обвиняет врачей в том, что именно они поместили ее сына в палату с больным пациентом, после чего у ребенка поднялась температура и начали проявляться первые признаки заболевания.

"Мне врач сказал, что по неосторожности положили к больному с корью, сказали сделать укол. Первого числа вечером у него температура поднялась. Приехали, положили, сказали, что корь начинается. Ребенок задыхался, кашлял, посинел. Заведующая пришла, плечами пожала, говорит: "Последствия кори", - рассказывает мать малыша.

Скриншот фото: (YouTube/Телеканал ZIK)

Отец умершего также склонен думать, что в данной ситуации вина исключительно персонала, который своим бездействием довел ребенка до смерти. "Они сказали, что, по предварительным данным, ребенок задохнулся во сне. Как он мог задохнуться во сне, в реанимации? Мне кажется, они просто недосмотрели. Он мог захлебнуться мокротой, слюной", - утверждает Александр Комаров.

А вот по версии врачей, ребенок умер во время сна, своей вины медики не видят. Твердят, что заболевание проходило трудно, а состояние прогрессивно ухудшалось.

Отмечается, что Дима не был вакцинирован, поскольку летом они пропустили плановую прививку по причине болезни. Когда выздоровел, в поликлинике вакцины не оказалось. На медиков родители уже подали заявление в полицию.

Напомним, что в Одессе от кори умер ребенок. Как сообщается, умершему мальчику был всего год и три месяца, он стал третьим ребенком в Одессе, погибшим от кори с начала 2018 года.

Мы писали, что в Одесской области в части Национальной гвардии, которая дислоцируется в населенном пункте Жеребково Ананьевского района, зафиксирована вспышка кори.

Таже сообщалось, что в октябре 2018 года на Закарпатье от кори умер 12-летний мальчик, еще один ребенок умер во Львове.