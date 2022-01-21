В Одесі чоловіки зайнялися коханням посеред вулиці взимку: "секс-моржі" потрапили на камеру
В Одесі пара зайнялася коханням прямо на вулиці, і пристрасні вечірні розваги зняв один з перехожих, після чого кадри потрапили в мережу.
Пікантне відео опубліковано в Telegram-каналі Одеса INFO.
Помітили парочку, яка займалася сексом біля паркану на узбіччі, на масиві Райдужний.
Молодих людей від інтиму і любовних утіх не відволікали ані машини, що проїжджали повз, ані люди, які проходили неподалік в цей пізній час.
"Нічні розваги в Райдужному... І не холодно на вулиці..." - йдеться в публікації.
В Одесі парочка зайнялася сексом на вулиці (фото: t.me / Одеса INFO)
Сам ролик про одеських вуличних коханців доступний для перегляду за цим посиланням.
Користувачі мережі стали активно обговорювати пікантні кадри.
Деякі юзери з іронією висловлюються про таку нестримну пристрасть, інші - турбуються про невідповідні погодні умови в ці січневі дні та відповідно переживають, що парочка ризикує застудитися, а треті після пильного вивчення звертають увагу, що зовнішній вигляд і одяг коханців схожі на чоловічі, і партнери, ймовірно, хлопці.
- Це ж як закортіло
- Ніякого особистого життя у людей, скрізь папараці
- Здрастуй цистит
- Та ладно, це ж прикольно. Правда влітку, а зараз це як купатися в морі взимку... секс-моржі)
- Головне, що б не застудилися
- Це ж чоловіки
- А це точно? Здається, що він
- Пункт обігріву на Райдужному
- Абсолютна антисанітарія. Дистанція повинна бути 1,5 метра
- Жива ще романтика
Раніше повідомлялося, що на популярному курорті Залізний Порт парочка зайнялася коханням прямо на пляжі, коли поряд була маса відпочиваючих. Правда, справа тоді була влітку.