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В Одесі чоловіки зайнялися коханням посеред вулиці взимку: "секс-моржі" потрапили на камеру

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Одеса, П'ятниця 21 січня 2022 18:37
В Одесі чоловіки зайнялися коханням посеред вулиці взимку: "секс-моржі" потрапили на камеру Колаж РБК-Україна: одесити зайнялися любов'ю на вулиці
Автор: Володимир Костирін

В Одесі пара зайнялася коханням прямо на вулиці, і пристрасні вечірні розваги зняв один з перехожих, після чого кадри потрапили в мережу.

Пікантне відео опубліковано в Telegram-каналі Одеса INFO.

Помітили парочку, яка займалася сексом біля паркану на узбіччі, на масиві Райдужний.

Молодих людей від інтиму і любовних утіх не відволікали ані машини, що проїжджали повз, ані люди, які проходили неподалік в цей пізній час.

"Нічні розваги в Райдужному... І не холодно на вулиці..." - йдеться в публікації.

В Одесі чоловіки зайнялися коханням посеред вулиці взимку: &quot;секс-моржі&quot; потрапили на камеру

В Одесі парочка зайнялася сексом на вулиці (фото: t.me / Одеса INFO)

Сам ролик про одеських вуличних коханців доступний для перегляду за цим посиланням.

Користувачі мережі стали активно обговорювати пікантні кадри.

Деякі юзери з іронією висловлюються про таку нестримну пристрасть, інші - турбуються про невідповідні погодні умови в ці січневі дні та відповідно переживають, що парочка ризикує застудитися, а треті після пильного вивчення звертають увагу, що зовнішній вигляд і одяг коханців схожі на чоловічі, і партнери, ймовірно, хлопці.

  • Це ж як закортіло
  • Ніякого особистого життя у людей, скрізь папараці
  • Здрастуй цистит
  • Та ладно, це ж прикольно. Правда влітку, а зараз це як купатися в морі взимку... секс-моржі)
  • Головне, що б не застудилися
  • Це ж чоловіки
  • А це точно? Здається, що він
  • Пункт обігріву на Райдужному
  • Абсолютна антисанітарія. Дистанція повинна бути 1,5 метра
  • Жива ще романтика

Раніше повідомлялося, що на популярному курорті Залізний Порт парочка зайнялася коханням прямо на пляжі, коли поряд була маса відпочиваючих. Правда, справа тоді була влітку.

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