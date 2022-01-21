В Одессе мужчины занялись любовью посреди улицы зимой: "секс-моржи" попали на камеру
В Одессе пара занялась любовью прямо на улице, и страстные вечерние развлечения снял один из прохожих, после чего кадры попали в сеть.
Пикантное видео опубликовано в Telegram-канале Одесса INFO.
Заметили парочку, которая занималась сексом возле забора на обочине, на массиве Радужный.
Молодых людей от интима и любовных утех не отвлекали ни проезжавшие мимо машины, ни люди, которые проходили неподалеку в этот поздний час.
"Ночные развлечения в Радужном... И не холодно на улице..." - говорится в публикации.
В Одессе парочка занялась сексом на улице (фото: t.me / Одесса INFO)
Сам ролик об одесских уличных любовниках доступен для просмотра по этой ссылке.
Пользователи сети стали активно обсуждать пикантные кадры.
Некоторые юзеры с иронией высказываются о такой безудержной страсти, другие - беспокоятся о неподходящих погодных условий в эти январские дни и соответственно переживают, что парочка рискует простудиться, а третьи после пристального изучения обращают внимание, что внешний вид и одежда любовников похожи на мужские, и партнеры, вероятно, парни.
- Это ж как приспичило
- Никакой личной жизни у людей, везде папарацци
- Здравствуй цистит
- Да ладно, это ж прикольно. Правда летом, а сейчас это как купаться в море зимой... секс-моржи)
- Главное, что бы не простудились
- Это же мужчины
- А это точно? Кажется, что он
- Пункт обогрева на Радужном
- Абсолютная антисанитария. Дистанция должна быть 1,5 метра
- Жива еще романтика
Ранее сообщалось, что на популярном курорте Железный Порт парочка занялась любовью прямо на пляже, когда рядом была масса отдыхающих. Но дело тогда было летом.