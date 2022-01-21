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В Одессе мужчины занялись любовью посреди улицы зимой: "секс-моржи" попали на камеру

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Одесса, Пятница 21 января 2022 18:37
В Одессе мужчины занялись любовью посреди улицы зимой: "секс-моржи" попали на камеру Коллаж РБК-Украина: одесситы устроили интим на улице
Автор: Владимир Костырин

В Одессе пара занялась любовью прямо на улице, и страстные вечерние развлечения снял один из прохожих, после чего кадры попали в сеть.

Пикантное видео опубликовано в Telegram-канале Одесса INFO.

Заметили парочку, которая занималась сексом возле забора на обочине, на массиве Радужный.

Молодых людей от интима и любовных утех не отвлекали ни проезжавшие мимо машины, ни люди, которые проходили неподалеку в этот поздний час.

"Ночные развлечения в Радужном... И не холодно на улице..." - говорится в публикации.

В Одессе мужчины занялись любовью посреди улицы зимой: &quot;секс-моржи&quot; попали на камеру

В Одессе парочка занялась сексом на улице (фото: t.me / Одесса INFO)

Сам ролик об одесских уличных любовниках доступен для просмотра по этой ссылке.

Пользователи сети стали активно обсуждать пикантные кадры.

Некоторые юзеры с иронией высказываются о такой безудержной страсти, другие - беспокоятся о неподходящих погодных условий в эти январские дни и соответственно переживают, что парочка рискует простудиться, а третьи после пристального изучения обращают внимание, что внешний вид и одежда любовников похожи на мужские, и партнеры, вероятно, парни.

  • Это ж как приспичило
  • Никакой личной жизни у людей, везде папарацци
  • Здравствуй цистит
  • Да ладно, это ж прикольно. Правда летом, а сейчас это как купаться в море зимой... секс-моржи)
  • Главное, что бы не простудились
  • Это же мужчины
  • А это точно? Кажется, что он
  • Пункт обогрева на Радужном
  • Абсолютная антисанитария. Дистанция должна быть 1,5 метра
  • Жива еще романтика

Ранее сообщалось, что на популярном курорте Железный Порт парочка занялась любовью прямо на пляже, когда рядом была масса отдыхающих. Но дело тогда было летом.

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