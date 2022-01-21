В Одессе мужчины занялись любовью посреди улицы зимой: "секс-моржи" попали на камеру

В Одессе пара занялась любовью прямо на улице, и страстные вечерние развлечения снял один из прохожих, после чего кадры попали в сеть.

Заметили парочку, которая занималась сексом возле забора на обочине, на массиве Радужный.

Молодых людей от интима и любовных утех не отвлекали ни проезжавшие мимо машины, ни люди, которые проходили неподалеку в этот поздний час.

"Ночные развлечения в Радужном... И не холодно на улице..." - говорится в публикации.

В Одессе парочка занялась сексом на улице (фото: t.me / Одесса INFO)

Сам ролик об одесских уличных любовниках доступен для просмотра по этой ссылке.

Пользователи сети стали активно обсуждать пикантные кадры.

Некоторые юзеры с иронией высказываются о такой безудержной страсти, другие - беспокоятся о неподходящих погодных условий в эти январские дни и соответственно переживают, что парочка рискует простудиться, а третьи после пристального изучения обращают внимание, что внешний вид и одежда любовников похожи на мужские, и партнеры, вероятно, парни.