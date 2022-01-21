В Одесі чоловіки зайнялися коханням посеред вулиці взимку: "секс-моржі" потрапили на камеру

Помітили парочку, яка займалася сексом біля паркану на узбіччі, на масиві Райдужний.

Молодих людей від інтиму і любовних утіх не відволікали ані машини, що проїжджали повз, ані люди, які проходили неподалік в цей пізній час.

"Нічні розваги в Райдужному... І не холодно на вулиці..." - йдеться в публікації.

В Одесі парочка зайнялася сексом на вулиці (фото: t.me / Одеса INFO)

Сам ролик про одеських вуличних коханців доступний для перегляду за цим посиланням.

Користувачі мережі стали активно обговорювати пікантні кадри.

Деякі юзери з іронією висловлюються про таку нестримну пристрасть, інші - турбуються про невідповідні погодні умови в ці січневі дні та відповідно переживають, що парочка ризикує застудитися, а треті після пильного вивчення звертають увагу, що зовнішній вигляд і одяг коханців схожі на чоловічі, і партнери, ймовірно, хлопці.