Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Одесі померла відома волонтер, яка допомагала бійцям

STYLERLIFE        07.06.2018 - 09:16
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Вона дуже боліла

В Одесі померла відома волонтер Інна Осмачко, яка з початку війни на Донбасі допомагала українським бійцям на фронті. Про її смерть повідомило міське видання 048.

Фото: Інна Осмачко (048.ua)

Інна Осмачко померла від важкого онкологічного захворювання близько 5 годин ранку в середу, 6 червня.

За словами волонтера і громадського активіста Наталії Кручиніной, Інна Осмачко з самого початку російської агресії почала допомагати українським військовим. У той же час вона боролася з важкою хворобою.

Фото: Інна Осмачко (048.ua)

Інна плела для бійців костюми-потвори і маскувальні мережі і в'язала шкарпетки, які стали в нагоді українцям на полі бою. Крім того, Осмачко допомагала у зборі коштів.

Нагадаємо, що померла Кіра Муратова.

Кіра Муратова народилася 5 листопада 1934 року в бессарабському місті Сороки (на той момент - Румунія). В 1959 році закінчила режисерський факультет Вдіку, де навчалася в майстерні Сергія Герасимова і Тамари Макарової.

Термінова новина за 6 червня

Кіра Муратова померла: чим прославилася легенда кінематографу Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
Теги: смерть, волонтер
"Ви все одно не повірите": Вакарчук прокоментував чутки про президентство
Застрелився відомий український режисер і письменник
З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів
"Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області
On Top