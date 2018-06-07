В Одесі померла відома волонтер, яка допомагала бійцям

Вона дуже боліла

В Одесі померла відома волонтер Інна Осмачко, яка з початку війни на Донбасі допомагала українським бійцям на фронті. Про її смерть повідомило міське видання 048.

Фото: Інна Осмачко (048.ua)

Інна Осмачко померла від важкого онкологічного захворювання близько 5 годин ранку в середу, 6 червня.

За словами волонтера і громадського активіста Наталії Кручиніной, Інна Осмачко з самого початку російської агресії почала допомагати українським військовим. У той же час вона боролася з важкою хворобою.

Фото: Інна Осмачко (048.ua)

Інна плела для бійців костюми-потвори і маскувальні мережі і в'язала шкарпетки, які стали в нагоді українцям на полі бою. Крім того, Осмачко допомагала у зборі коштів.

Нагадаємо, що померла Кіра Муратова.

Кіра Муратова народилася 5 листопада 1934 року в бессарабському місті Сороки (на той момент - Румунія). В 1959 році закінчила режисерський факультет Вдіку, де навчалася в майстерні Сергія Герасимова і Тамари Макарової.

Термінова новина за 6 червня