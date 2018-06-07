В Одессе скончалась известная волонтер, которая помогала бойцам

Она очень болела

В Одессе умерла известная волонтер Инна Осмачко, которая с начала войны на Донбассе помогала украинским бойцам на фронте. О ее кончине сообщило городское издание 048.

Фото: Инна Осмачко (048.ua)

Инна Осмачко скончалась от тяжелого онкологического заболевания около 5 часов утра в среду, 6 июня.

По словам волонтера и общественного активиста Натальи Кручининой, Инна Осмачко с самого начала российской агрессии начала помогать украинским военным. В то же время она боролась с тяжелой болезнью.

Фото: Инна Осмачко (048.ua)

Инна плела для бойцов костюмы-кикиморы и маскировочные сети и вязала носки, которые пригодились украинцам на поле боя. Кроме того, Осмачко помогала в сборе средств.

Напомним, что умерла Кира Муратова.

Кира Муратова родилась 5 ноября 1934 года в бессарабском городе Сороки (на тот момент - Румыния). В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

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