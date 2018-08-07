В Одесі влаштували облаву на нелегальних мігрантів: є затримані (відео)

Фото: twitter.com/uz_gov_ua

На ринках затримали близько 20 нелегалів

В Одесі співробітники правоохоронних органів влаштували перевірки на двох найбільших ринках міста і вже затримали 17 нелегальних мігрантів. Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції Одеської області.

Перевірку влаштували на ринках "Сьомий кілометр" і "Привоз".

"При комплексно оперативно-профілактичному відпрацюванні територій промринків "7 кілометр" і "Привоз" в рамках спецоперації "Мігрант" за добу виявлено і притягнуто до відповідальності 17 нелегальних мігрантів", - відзначили в прес-службі.

Фото: od.npu.gov.ua

Шестеро затриманих прибули з В'єтнаму, п'ять - з Узбекистану, четверо - з Китаю і двоє - з Азербайджану.

Співробітники Державної міграційної служби склали на затриманих протоколи за частиною 1 статті 203 про адміністративні правопорушення. Вирішується питання про примусове видворення правопорушників в рідну країну.

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У поліції зазначили, що продовжують працювати у цьому напрямку.

Нагадаємо, Нацполіція почала загальнодержавну спецоперацію "Мігрант".

Раніше повідомлялося, що ДПСУ виявила за півроку понад 1,4 тис. незаконних мігрантів.

Також Держприкордонслужба затримала чергову групу нелегалів у Львівській області.

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