В Одессе устроили облаву на нелегальных мигрантов: есть задержанные (видео)

Фото: twitter.com/uz_gov_ua

На рынках задержали около 20 нелегалов

В Одессе сотрудники правоохранительных органов устроили проверки на двух крупнейших рынках города и уже задержали 17 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Проверку устроили на рынках "Седьмой километр" и "Привоз".

"При комплексно оперативно-профилактической отработке территорий промрынков "7 километр" и "Привоз" в рамках спецоперации "Мигрант" за сутки выявлено и привлечено к ответственности 17 нелегальных мигрантов", - отметили в пресс-службе.

Фото: od.npu.gov.ua

Шестеро задержанных прибыли из Вьетнама, пять - из Узбекистана, четверо - из Китая и двое - из Азербайджана.

Сотрудники Государственной миграционной службы составили на задержанных протоколы по части 1 статьи 203 об административных правонарушениях. Решается вопрос о принудительном выдворении правонарушителей в родную страну.

Видео: Полиция разыскивает злоумышленников (YouTube/Поліція Одещини)

В полиции отметили, что продолжают работать в этом направлении.

Напомним, Нацполиция начала общегосударственную спецоперацию "Мигрант".

Ранее сообщалось, что ГПСУ обнаружила за полгода более 1,4 тыс. незаконных мигрантов.

Также Госпогранслужба задержала очередную группу нелегалов во Львовской области.

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