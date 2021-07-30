Одесит заморив голодом сина: "мені батько Іона в монастирі сказав, що треба постити"

Як ця історія набула широкого розголосу?

Відомо, що підліток Андрій живе з батьками, бабусею і дідусем. Саме бабуся приїхала в студію, щоб розповісти деталі. У всьому, що трапилося, пенсіонерка звинуватила зятя.

За словами жінки, сімейне життя дочки почалося добре, коли у неї з чоловіком народився син, то незабаром у Андрія почалися проблеми зі здоров'ям: він різко перестав розмовляти. Згодом виявилося, що проблеми у хлопця сталися після щеплення. Батьки відправили Андрія в спеціалізовану школу в 10 років.

Батько розповів, що за порадою місцевого ченця посадив сина на жорстку дієту, яка виключала м'ясні та молочні вироби. Цей метод нібито повинен був допомогти хлопцеві подолати його проблеми зі здоров'ям.

Нещодавно тато хлопчика пішов з роботи, щоб присвятити синові весь свій час. У дитинстві бабуся намагалася таємно підгодовувати онука. А мама Андрія не так давно опинилася в психоневрологічному диспансері...

Кадр з відео

Що говорить сам батько хлопця?

Батько Андрія, який потрапив до лікарні з критичною вагою, показав журналістам каналу "Україна" вміст холодильників у будинку. Морозильні камери були заповнені замороженими фруктами, овочами та рибою. Чоловік зазначив, що сина не морить голодом, а також розповів про меню, з якого складається раціон Андрія.

"На сніданок син їсть банан чи киві, гарбузову кашу. На обід - суп або борщ. Вечеряє смаженою картоплею та рибою. Худнути почав три місяців тому. Його вага була 46 кілограмів у червні, пізніше втратив ще 16 кілограмів. Я не звернувся до лікарів, тому що був переконаний, що зможу його нагодувати. Син розучився ковтати. Прийом їжі тривав 4-5 годин", - сказав у студії батько хлопця.

Чоловік стверджує, що у сина немає фізичних недоліків, всі труднощі від проблем духовного характеру. Також батько розповів, що гематоми на тілі сина від спеціального ритуалу, коли проводив пляшкою з маслом по шкірі хлопця.

"Мені отець Іона в монастирі сказав, що синові треба постити і не звертатися до лікарів, адже це проблема не фізична, а духовна", - переконує батько хлопчика.

Кадр з відео

У монастирі свою провину заперечують

Журналісти поїхали в монастир, де батько хлопця нібито отримав вказівки від отця Іони на лікування сина.

Місцевий клірик підкреслив, що монах навпаки всім радив звертатися в разі проблеми до лікарів, а тривалий піст - це практика, яка рекомендована чернецтву.

"Я переконаний, якщо отець Іона знав про тяжкий стан хлопчика, то ніколи б не благословив уникати лікарів. Ми віримо у силу святої води та масла, але кожен православний християнин має думати та бути адекватним, і ставитися до цього з розумом, і, якщо захворіємо, маємо звертатися до лікарів. Батько мав звернутися до лікаря, а те що він робить нічого не має спільного з церквою", - прокоментував ситуацію клірик Одеської єпархії УПЦ МП Микита Комов.

Кадр з відео

У той же час дієтолог Борис Скачко в студії ток-шоу підкреслив, якби в 10-річному віці дитині не обмежили харчування, то, ймовірно, гормони під час статевого дозрівання створили б диво, і Андрій заговорив і наздогнав у розвитку своїх однолітків.

Як зараз почувається Андрій

Завідувач відділенням анестезіологічної інтенсивної терапії обласної дитячої клінічної лікарні міста Одеси розповів, що на даний момент стан дитини стабільний. Андрія почали годувати, і, якщо не буде ускладнень, хлопець буде набирати вагу.

Школяра планують перевести в педіатричне відділення.



Наразі розпочато досудове розслідування за статтею 166 Кримінального кодексу України про злісне невиконання обов'язків щодо опіки над дитиною, максимальне покарання від 2-5 років позбавлення волі у разі, якщо є тяжкі наслідки.

"Дорослі повинні нести відповідальність за своїх дітей, не нав'язувати релігійні або харчові переваги, які можуть завдати шкоди життю і здоров'ю дитини", - прокоментував ведучий ток-шоу Олексій Суханов.