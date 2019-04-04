ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Одеська група випустила першу україномовну пісню (відео)

STYLERЖиття    04.04.2019 - 12:24
Одеська група випустила першу україномовну пісню (відео)
CHESHIRES (прес-служба гурту)

CHESHIRES спалили в кліпі любовний роман

Одеська рок-група CHESHIRES після тривалого мовчання презентувала новий кліп на першу україномовну пісню "Хардкор".

Зйомки відео, режисером якого вже традиційно виступив гітарист групи Максим Денисенко, проходили протягом трьох днів на трьох різних локаціях – театр, ліс під Одесою і морський вокзал. На зйомках постраждала книга "Віднесені вітром".

"За сюжетом в лісі ми повинні були підпалити книгу, і цей роман виявився найбільш підходящим, що попалося під руку. Наполовину обгорілий томик класичної літератури був збережений для історії і в пам'ять про цей кліп. А ще ми всі дичайше замерзли, а у Макса в останній день зйомок ще й температура піднялася. Але воно того варте! І, звичайно ж, у цій роботі, як у нас водиться, є "подвійне дно", глибину якого виміряє кожен для себе сам", - коментують музиканти.

CHESHIRES - "Хардкор"

Додамо, що 5 квітня CHESHIRES дадуть свій сольний концерт в Києві, після чого обіцяють шанувальникам не пропадати більше так надовго.

Раніше ми зібрали для вас кращі відео всесвітньо відомої української команди Dakh Daughters Band.

Поп-музика майбутнього: 10 цікавих фактів про групу [O] Казка: зірки Х-Фактора зняли гарячий кліп
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України музыка
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся