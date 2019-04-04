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Одесская группа выпустила первую украиноязычную песню (видео)

STYLERЖизнь    04.04.2019 - 12:24
Одесская группа выпустила первую украиноязычную песню (видео)
CHESHIRES (пресс-служба гурту)

CHESHIRES сожгли в клипе любовный роман

Одесская рок-группа CHESHIRES после длительного молчания презентовала новый клип на первую украиноязычную песню "Хардкор".

Съемки видео, режиссером которого уже традиционно выступил гитарист группы Максим Денисенко, проходили в течение трех дней на трех разных локациях – театр, лес под Одессой и морской вокзал. На съемках пострадала книга "Унесенные ветром".

"По сюжету в лесу мы должны были поджечь книгу, и этот роман оказался самым подходящим, что попалось под руку. Наполовину обгоревший томик классической литературы был сохранен для истории и в память об этом клипе. А еще мы все дичайше замерзли, а у Макса в последний день съемок еще и температура поднялась. Но оно того стоило! И, конечно же, в этой работе, как у нас водится, есть "двойное дно", глубину которого каждый измерит для себя сам", - комментируют музыканты.

CHESHIRES - "Хардкор" 

Добавим, что 5 апреля CHESHIRES дадут свой сольный концерт в Киеве, после чего обещают поклонникам не пропадать больше так надолго.

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