В одеській лікарні пацієнти лежать в одній палаті з померлими від COVID-19: спалахнув скандал

В Одеській лікарні пацієнтам з коронавірусною хворобою по кілька годин доводиться лежати в палаті, де знаходяться померлі. Така ситуація виникла через величезне заповнювання медустанови, в якій також катастрофічна нестача кисню та обладнання.

Батьки подружжя, яке зараз лікуються у 5-й одеській лікарні, показали моторошні фото з клініки з тілами померлих від COVID-19 в коридорах. Про це передає ТСН.

За словами киянина Івана Кудрявського, ці люди померли не в реанімації, а просто у відділенні, куди їх доставили.

"Мене найбільше налякало те, що говориться про те, що система медицини у нас готова до пандемії. Я вам скажу це брехня. На сьогодні цього немає", - наголосив він.

Зазначається, що до 5-ї лікарні в Одесі звозять хворих з підтвердженим коронавірусом, і тут можна побачити черги зі "швидких". Пацієнтів привозять чимало, і кожні добу госпіталізують близько півсотні.

В Одесі в лікарні тіла померлих від коронавірусу залишали в холі (фото: texty.org.ua)

Госпіталізували і батьків Івана, оскільки вони задихалися. Через відсутність у лікарні необхідного для порятунку пацієнтів обладнання чоловікові довелося терміново звертатися до волонтерів.

"Вони задихаються там, там не вистачає кисню, ми привозимо вже в стаціонар кисень. Я вчора пробивалася туди, я спокійна людина, але я кричала так, що думала, що в мене інсульт буде, щоб мене запустили в стаціонар, щоб я підключила пацієнтів до кисню, якого там не вистачає. Там помирають люди", - розповіла керівник благодійного фонду "Корпорація Монстрів" Катерина Ножевнікова.

У лікарні підтверджують, що фото з померлими в коридорах дійсно справжні. Також розповіли, що після відкриття як сортувальний медзаклад вже за два дні повністю заповнили нове коронавірусне відділення на 90 ліжок. Медперсоналу не вистачає, тому навіть мертвих не встигали забирати із загальної палати.

Тіла померлих від COVID-19 можуть знаходитися в холі та у палатах одеській лікарні годинами (фото: texty.org.ua)

"Навантаження божевільне, є такі випадки, коли вмирають кілька пацієнтів, тому не завжди встигається це вчасно зробити, але вже робота налагоджується і додаємо ми людей, додаємо ми персонал", - розповіла заступник директора з медичних питань лікарні №5 Людмила Бірюкова.

Відео: В одеській лікарні пацієнти з COVID-19 вмирають через нестачу апаратів ШВЛ

Раніше волонтер розповіла про катастрофу в лікарнях Одеси та наголосила, що Україні терміново потрібен локдаун.

Також ми писали про те, що український лікар озвучила терміни закінчення пандемії коронавірусу в країні.