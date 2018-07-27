В Одеській області впіймали педофіла, який згвалтував хлопчика

Фото: Корпусенко Борис / УНІАН

Злочинець викрав восьмирічну дитину

У Чорноморську Одеської області спіймали педофіла, який викрав і згвалтував восьмирічного хлопчика. Про це повідомив заступник глави Нацполіціі В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора вранці в поліцію Одеської звернулася мати малолітнього хлопчика, 2009 р.н., про його зникнення. Жінка розповіла, що під час її останньої телефонної розмови з сином о 10:00 ранку, хлопчик був наляканий, відповідав невпевнено, після чого перестав відповідати на телефонні дзвінки", - розповів він.

Фото: Злочинець (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

В результаті проведених правоохоронцями розшукових заходів, хлопчика знайшли у злочинця вдома.

"За результатами розшукуваних заходів хлопчик був знайдений за місцем проживання 29-річного покидька, який погрозами завів його на своє місце проживання, де вчинив стосовно нього розпусні дії та інші неприпустимі жахливі дії неприродним шляхом", - додав Аброськін.

Скріншот поста (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Раніше повідомлялося, що в Харкові суд призначив найсуворіше покарання педофілу, який зґвалтував 12-річного хлопчика.

У прокуратурі розповіли, що 21 лютого 2018 року ввечері в одному із сіл Дергачівського району Харківської області нетверезий чоловік схопив на дитячому майданчику 9-річного хлопчика, натягнули йому на обличчя шапку, зачинив рот, щоб не кричав, і став тягнути в сторону лісосмуги. На щастя, батько дитини побачив це і відразу кинувся на допомогу. Він звільнив сина, затримав кривдника і викликав міліцію.

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