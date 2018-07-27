В Одесской области поймали педофила, который изнасиловал мальчика

Фото: Корпусенко Борис / УНИАН

Преступник похитил восьмилетнего ребенка

В Черноморске Одесской области поймали педофила, который похитил и изнасиловал восьмилетнего мальчика. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Вчера утром в полицию Одесской обратилась мать малолетнего мальчика, 2009 г.р., о его исчезновении. Женщина рассказала, что во время ее последнего телефонного разговора с сыном в 10:00 утра, мальчик был напуган, отвечал неуверенно, после чего перестал отвечать на телефонные звонки", - рассказал он.

Фото: Преступник (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

В результате проведенных правоохранителями розыскных мероприятий, мальчика нашли у преступника дома.

"По результатам разыскиваемых мероприятий мальчик был найден по месту жительства 29-летнего подонка, который угрозами завел его на свое место проживания, где совершил в отношении него развратные действия и другие недопустимые ужасные действия неестественным путем", - добавил Аброськин.

Скриншот поста (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Ранее сообщалось, что в Харькове суд назначил суровое наказание педофилу, который изнасиловал 12-летнего мальчика.

В прокуратуре рассказали, что 21 февраля 2018 года вечером в одном из сел Дергачевского района Харьковской области нетрезвый мужчина схватил на детской площадке 9-летнего мальчика, натянули ему на лицо шапку, закрыл рот, чтобы не кричал, и стал тянуть в сторону лесополосы. К счастью, отец ребенка увидел это и сразу бросился на помощь. Он освободил сына, задержал обидчика и вызвал милицию.

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