В Харькове суд назначил суровое наказание педофилу, который изнасиловал 12-летнего мальчика

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Злоумышленник уже имел судимости за аналогичные преступления

В Харькове суд вынес наказание педофилу, который изнасиловал 12-летнего мальчика, а еще одного ребенка пытался похитить. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Харьковской области на своем официальном сайте.

В прокуратуре рассказали, что 21 февраля 2018 года вечером в одном из сел Дергачевского района Харьковской области нетрезвый мужчина схватил на детской площадке 9-летнего мальчика, натянули ему на лицо шапку, закрыл рот, чтобы не кричал, и стал тянуть в сторону лесополосы. К счастью, отец ребенка увидел это и сразу бросился на помощь. Он освободил сына, задержал обидчика и вызвал милицию.

Полиция задержала преступника и выяснила, что 4 днями ранее в соседнем селе рецидивист изнасиловал мальчика 2005 года рождения.

Мужчина увидел ребенка вечером вблизи железной дороги. Он схватил малыша и, угрожая физической расправой, потащил к посадке, расположенной неподалеку. Малолетний пытался вырваться от нападавшего и звал на помощь, однако тот закрыл ребенку рот.

Затащив жертву в лесополосу, извращене изнасиловал мальчика. После этого изверг сбежал, потому что к месту преступления пришли друзья мальчика, которые разыскивали парня.

Злоумышленнику присудили 12 лет лишения свободы. Правоохранители отметили, что мужчина уже имел судимости за аналогичные преступления (в 1998 и 2006 годах) и лишь в октябре прошлого года освободился из мест лишения свободы.

"Дергачевским районным судом вынесен обвинительный приговор 45-летнему рецидивисту-извращенцу за ч. 3 ст. 153, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 153 и ч. 2 ст. 146 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, незаконченное покушение на насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом и незаконное похищение ребенка)", – сказано в сообщении пресс-службы.

Однако пока приговор суда не вступил в силу, поскольку продолжается время на апелляционное обжалование.

Ранее сообщалось, что в Днепре луганчанин изнасиловал и ограбил 17-летнюю девушку.

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