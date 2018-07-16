У Дніпрі луганчанин зґвалтував і пограбував 17-річну дівчину

Фото: pixabay.com

Злочинця затримали на вокзалі, коли він хотів покинути місто

У Дніпрі зловмисник зґвалтував і пограбував 17-річну дівчину. Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався вночі 15 липня.

Дівчинка розповіла, що познайомилася з чоловіком на одній із зупинок громадського транспорту, який запропонував підвести її додому.

Фото: dp.informator.ua

"Не відчувши небезпеку, дівчинка погодилася і пішла разом з незнайомцем. Знайшовши безлюдне місце, чоловік зґвалтував дівчинку і забрав у неї телефон, ланцюжок та інші цінні речі. Після цього злочинець зник", — розповів командир батальйону патрульної поліції.

Фото: dp.informator.ua

Правооохранители опитали всіх таксистів неподалік і з'ясувалося, що злочинець дійсно після зґвалтування сів у таксі і поїхав у бік вокзалу.

Фото: dp.informator.ua

Незабаром його затримали. Ґвалтівником виявився 35-річний мешканець Луганська, який збирався покинути Дніпро цієї ночі. Тепер луганчанину загрожує суворе покарання.

Фото: dp.informator.ua

Раніше повідомлялося, що під Києвом психічно хворий чоловік зґвалтував, пограбував і вбив пенсіонерку. Щоб приховати свої злочини, чоловік підпалив будинок.

Як ведуть себе на дорогах представники української влади