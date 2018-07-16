В Днепре луганчанин изнасиловал и ограбил 17-летнюю девушку

STYLER LIFE 16.07.2018 - 16:46
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Преступника задержали на вокзале, когда он хотел покинуть город

В Днепре злоумышленник изнасиловал и ограбил 17-летнюю девушку. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел ночью 15 июля.

Девочка рассказала, что познакомилась с мужчиной на одной из остановок общественного транспорта, который предложил подвести ее домой.

В Днепре луганчанин изнасиловал и ограбил 17-летнюю девушкуВ Днепре луганчанин изнасиловал и ограбил 17-летнюю девушку

Фото: dp.informator.ua

"Не почувствовав опасности, девочка согласилась и пошла вместе с незнакомцем. Найдя безлюдное место, мужчина изнасиловал девочку и отнял у нее телефон, цепочку и другие ценные вещи. После этого преступник скрылся", — рассказал командир батальона патрульной полиции.

В Днепре луганчанин изнасиловал и ограбил 17-летнюю девушкуВ Днепре луганчанин изнасиловал и ограбил 17-летнюю девушку

Фото: dp.informator.ua

Правооохранители опросили всех таксистов неподалеку и выяснилось, что преступник действительно после изнасилования сел в такси и поехал в сторону вокзала.

В Днепре луганчанин изнасиловал и ограбил 17-летнюю девушкуВ Днепре луганчанин изнасиловал и ограбил 17-летнюю девушку

Фото: dp.informator.ua

Вскоре его задержали. Насильником оказался 35-летний житель Луганска, который собирался покинуть Днепр этой ночью. Теперь луганчанину грозит суровое наказание.

В Днепре луганчанин изнасиловал и ограбил 17-летнюю девушку

Фото: dp.informator.ua

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Теги:  Изнасилование,  Днепр