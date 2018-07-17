В Харкові суд призначив суворе покарання педофілу, який згвалтував 12-річного хлопчика

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Зловмисник уже мав судимості за аналогічні злочини

В Харкові суд виніс покарання педофілу, який згвалтував 12-річного хлопчика, а ще одну дитину намагався викрасти. Про це передає прес-служба прокуратури Харківської області на своєму офіційному сайті.

В прокуратурі розповіли, що 21 лютого 2018 року увечері в одному із сіл Дергачівського району Харківської області нетверезий чоловік схопив на дитячому майданчику 9-річного хлопчика, натягнув йому на обличчя шапку, закрив рота, щоб не кричав, і став тягнути в бік лісосмуги. На щастя, батько дитини побачив це і відразу кинувся на допомогу. Він визволив сина, затримав кривдника і викликав правоохоронців.

Поліція затримала злочинця і вияснила, що 4 днями раніше в сусідньому селі рецидивіст згвалтував хлопчика 2005 року народження.

Чоловік побачив дитину увечері поблизу залізниці. Він схопив малого та, погрожуючи фізичною розправою, потяг до посадки, розташованої неподалік. Малолітній намагався вирватись від нападника та кликав на допомогу, однак той затулив дитині рота.

Затягнувши жертву до лісосмуги, збоченець згвалтував хлопчика. Після цього нелюд втік, бо до місця злочину прийшли друзі малого, які розшукували хлопця.

Зловмиснику присудили 12 років позбавлення волі. Правоохоронці зазначили, що чоловік уже мав судимості за аналогічні злочини (у 1998 та 2006 роках) і лише в жовтні минулого року звільнився з місць позбавлення волі.

"Дергачівським районним судом винесено обвинувальний вирок 45-річному рецидивісту-збоченцю за ч. 3 ст. 153, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 153 та ч. 2 ст. 146 КК України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, незакінчений замах на насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом та незаконне викрадення дитини)" – сказано в повідомленні прес-служби.

Проте наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі луганчанин зґвалтував і пограбував 17-річну дівчину.

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