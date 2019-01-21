ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Одещину накрила кір: у мережі скандал через вакцинацію

STYLERЖиття    21.01.2019 - 17:48
Одещину накрила кір: у мережі скандал через вакцинацію
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Кір в Одеській області знову почала прогресувати

В Одеській області кількість хворих на кір дітей зросла майже до 50 осіб. При цьому, якщо вірити голові Кілійської ОТГ Павлу Бойченку, всі хворі діти з числа відмовників від вакцинації.

Його слова підтверджує і заступник начальника департаменту охорони здоров'я ООДА Оксана Рокунець-Сорочан. За словами чиновниці, за останній тиждень серед дітей до 17 років захворюваність зросла на шість випадків - 28 хворих проти 22.

Найбільш вразлива категорія - це діти від одного до чотирьох років і дорослі.

"Це все діти без щеплення або привиті однодозово", - сказала вона в коментарі місцевим сайту 048.ua.

Одещину накрила кір: у мережі скандал через вакцинацію

Ілюстративне фото

Тим часом українці не вірять у те, що саме вакцинація, а точніше її відсутність, є причиною захворювання дітей на кір.

"Як тільки десь спалах кору, то починають писати про те, що це сталося через ухилення від вакцинації. А коли приводять правдиву статистику, то виявляється, що від третини до половини хворих - вакциновані. До речі, з двох людей, які у останнім часом в Україні померли від кору, принаймні одна (маленька дитина) була вакцинована", - написав у Facebook Костянтин Романцов.

Але інші користувачі підкреслили, що маленька дитина (до року) не може пройти ревакцинацію за віком. Тому вакцинація не повна, і імунітет до хвороби не сформований.

Одещину накрила кір: у мережі скандал через вакцинацію

Скріншот (facebook.com/bojcenko)

Багато хто вважає, що якби всі навколо були вакциновані, то самого спалаху кору в області не було б взагалі.

Одещину накрила кір: у мережі скандал через вакцинацію

Скріншот (facebook.com/bojcenko)

"Мені одна дурочка, яка прищеплена за календарем, і в якої дві доньки, доводила, що прищеплювати не буде, так як вакцина призводить до безпліддя..." - розповів один юзер.

Тим часом у Лук'янівському СІЗО оголошено карантин через спалах кору.

Також у МОЗ розповіли про спецоперації проти кору у Львівській області.

В Одеській області кількість хворих на кір дітей зросла майже до 50 осіб МОЗ вважає безпечною вакцинацію від кору під час епідемії грипу
Новини України Кір
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся