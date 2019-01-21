Одещину накрила кір: у мережі скандал через вакцинацію

Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Кір в Одеській області знову почала прогресувати

В Одеській області кількість хворих на кір дітей зросла майже до 50 осіб. При цьому, якщо вірити голові Кілійської ОТГ Павлу Бойченку, всі хворі діти з числа відмовників від вакцинації.

Його слова підтверджує і заступник начальника департаменту охорони здоров'я ООДА Оксана Рокунець-Сорочан. За словами чиновниці, за останній тиждень серед дітей до 17 років захворюваність зросла на шість випадків - 28 хворих проти 22.

Найбільш вразлива категорія - це діти від одного до чотирьох років і дорослі.

"Це все діти без щеплення або привиті однодозово", - сказала вона в коментарі місцевим сайту 048.ua.

Ілюстративне фото

Тим часом українці не вірять у те, що саме вакцинація, а точніше її відсутність, є причиною захворювання дітей на кір.

"Як тільки десь спалах кору, то починають писати про те, що це сталося через ухилення від вакцинації. А коли приводять правдиву статистику, то виявляється, що від третини до половини хворих - вакциновані. До речі, з двох людей, які у останнім часом в Україні померли від кору, принаймні одна (маленька дитина) була вакцинована", - написав у Facebook Костянтин Романцов.

Але інші користувачі підкреслили, що маленька дитина (до року) не може пройти ревакцинацію за віком. Тому вакцинація не повна, і імунітет до хвороби не сформований.

Скріншот (facebook.com/bojcenko)

Багато хто вважає, що якби всі навколо були вакциновані, то самого спалаху кору в області не було б взагалі.

Скріншот (facebook.com/bojcenko)

"Мені одна дурочка, яка прищеплена за календарем, і в якої дві доньки, доводила, що прищеплювати не буде, так як вакцина призводить до безпліддя..." - розповів один юзер.

Тим часом у Лук'янівському СІЗО оголошено карантин через спалах кору.

Також у МОЗ розповіли про спецоперації проти кору у Львівській області.