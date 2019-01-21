Одесскую область накрыла корь: в сети скандал из-за вакцинации

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Корь в Одесской области снова начала прогрессировать

В Одесской области количество больных корью детей возросло почти до 50 человек. При этом, если верить главе Килийской ОТО Павлу Бойченко, все больные ребята из числа отказников от вакцинации.

Его слова подтверждает и замначальника департамента здравоохранения ООГА Оксана Рокунец-Сорочан. По словам чиновницы, за последнюю неделю среди детей до 17 лет заболеваемость выросла на шесть случаев - 28 больных против 22.

Самая уязвимая категория - это дети от одного до четырех лет и взрослые.

"Это все дети без прививки или привиты однодозово", - сказала она в комментарии местному сайту 048.ua.

Иллюстративное фото

Тем временем украинцы не верят в то, что именно вакцинация, а точнее ее отсутствие, является причиной заболевания детей корью.

"Как только где-то вспышка кори, так начинают писать о том, что это произошло из-за уклонения от вакцинации. А когда приводят правдивую статистику, то оказывается, что от трети до половины заболевших - вакцинированы. Кстати, из двух людей, которые в последнее время в Украине умерли от кори, по крайней мере один (маленький ребенок) был вакцинирован", - написал в Facebook Константин Романцов.

Но другие пользователи подчеркнули, что маленький ребенок (до года) не может пройти ревакцинацию по возрасту. Поэтому вакцинация не полная, и иммунитет к болезни не сформирован.

Скриншот (facebook.com/bojcenko)

Многие считают, что если бы все вокруг были вакцинированы, то самой вспышки кори в области не было бы вообще.

Скриншот (facebook.com/bojcenko)

"Мне дурочка одна, которая привита по календарю, и у которой две дочки, доказывала, что прививать не будет, так как вакцина приводит к бесплодию..." - рассказал один юзер.

Тем времени в Лукьяновском СИЗО объявлен карантин из-за вспышки кори.

Также в Минздраве рассказали о спецоперации против кори во Львовской области.