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На один місяць літа менше: українців чекають кардинальні зміни клімату

STYLERЖиття    27.03.2019 - 12:43
На один місяць літа менше: українців чекають кардинальні зміни клімату
Фото: Кліматичні зміни (колаж РБК-Україна)

Погода влітку буде холодною, тому відпустки українцям радять планувати на початок сезону

Погода влітку 2019 року може принести українцям сюрпризи. Так, через глобальне потепління в Україні може настати раннє похолодання, повідомляють у сюжеті ТСН.

Цього року є ризик, що літо буде коротшим на місяць. Кліматологи опублікували прогноз, за яким осінь може прийти в Україні раніше – вже у серпні погода буде набагато прохолоднішою, ніж зазвичай. Також будуть дощі.

Через такі прогнози українцям пропонують вже заздалегідь планувати відпустки - раніше, ніж у серпні. Наприклад, на червень або липень. Також радять обов’язково брати із собою парасольки, оскільки непогода може підстерегти навіть раніше серпня.

Відео: Глобальне потепління принесе в Україну раннє похолодання (Youtube/ТСН)

У сюжеті йдеться про те, що хоча зараз тільки кінець березня, але в Одесі вже активно готуються до нового сезону. Зокрема, чистять басейни і навіть виносять роздягальні на пляж. Власники готелів чекають цьогоріч влітку багато туристів і налаштовані оптимістично.

Тим часом синоптик розповіла, коли нарешті в Україні настане тепла погода і буде +18 градусів.

Науковець Віктор Мельник повів журналістів углиб столичного ботанічного саду. Там приземна ліана з гострим листям несподівано почала розростатися вгору на сусідні дерева й повністю переродилася. Рослина змінила форму листя, почала квітнути білим і плодоносити темними китицями, ставши плющем середземноморським.   

"Важко навіть уявити, що це одна і та сама рослина – ніхто такого не очікував, що відбулось, і чимось іншим ніж глобальним потеплінням це не поясниш", - каже вчений.

Також рано квітнути починають і інші рослини по різних куточках України.

Кліматолог Вазіра Мартазінова займається довгостроковими прогнозами погоди. За її словами, клімат в Україні вже змінився.

На один місяць літа менше: українців чекають кардинальні зміни кліматуФото: Погода влітку може бути зовсім не такою, як було до цього в Україні (УНІАН)

"Літо у порівнянні з попередніми роками минулого століття "зжалося" – воно зберігається не три місяці, а два", – коментує вона.

Кліматологи кажуть, що упродовж останніх 13 років весна "з'їла" великий шматок червня, а осінь "відібрала" половину серпня. Літо лишилося короткий, та й під час нього може бути і сонце, і рясний дощ, а потім – холодний вітер.

Нагадаємо, раніше синоптик попередила про похолодання в Україні. Під час похолодання температура вночі може знижуватися до мінус 3-4 градусів.

Також українців попередили про те, що кінець березня буде доволі напруженим: очікуються серйозні магнітні бурі. Це може негативно позначитись на здоров'ї українців.

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