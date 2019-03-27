ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На один месяц лета меньше: украинцев ждут кардинальные изменения климата

STYLERЖизнь    27.03.2019 - 12:43
На один месяц лета меньше: украинцев ждут кардинальные изменения климата
Фото: Климатические изменения (коллаж РБК-Украина)

Погода летом будет холодной, поэтому отпуск украинцам советуют планировать на начало сезона

Погода летом 2019 года может принести украинцам сюрпризы. Так, из-за глобального потепления в Украине может наступить раннее похолодание, сообщают в сюжете ТСН.

В этом году есть риск, что лето будет короче на месяц. Климатологи опубликовали прогноз, согласно которому осень может прийти в Украинe раньше – уже в августе погода будет намного прохладней, чем обычно. Также будут дожди.

Из-за таких прогнозов украинцам предлагают уже заранее планировать отпуск - раньше, чем в августе. Например, на июнь или июль. Также советуют обязательно брать с собой зонтики, поскольку непогода может подстеречь даже раньше августа.

Видео: Глобальное потепление принесет в Украину раннее похолодание (Youtube/ТСН)

В сюжете говорится о том, что хотя сейчас только конец марта, но в Одессе уже активно готовятся к новому сезону. В частности, чистят бассейны и даже раздевалки выносят на пляж. Владельцы отелей ждут эв этом году летом много туристов и настроены оптимистично.

Тем временем синоптик рассказала, когда наконец в Украине наступит теплая погода и будет +18 градусов.

Ученый Виктор Мельник повел журналистов вглубь столичного ботанического сада. Там приземная лиана с острыми листьями неожиданно начала разрастаться вверх на соседние деревья и полностью переродилась. Растение изменила форму листьев, начало цвести белым и плодоносить темными кистями, став плющом средиземноморским.

"Трудно даже представить, что это одно и то же растение – никто такого не ожидал, что произошло, и чем-то другим, кроме как глобальным потеплением, это не объяснишь", - говорит ученый.

Также рано начинают цвести и другие растения в разных уголках Украины.

Климатолог Вазира Мартазинова занимается долгосрочными прогнозами погоды. По ее словам, климат в Украине уже изменился.

На один месяц лета меньше: украинцев ждут кардинальные изменения климатаФото: Погода летом может быть совсем не такой, как была до этого в Украине (УНИАН)

"Лето в сравнении с предыдущими годами прошлого века "сжалось" – оно сохраняется не три месяца, а два", – комментирует она.

Климатологи говорят, что в течение последних 13 лет весна "съела" большой кусок июня, а осень "отобрала" половину августа. Лето осталось короткое, да и во время него может быть и солнце, и проливной дождь, а потом – холодный ветер.

Напомним, ранее синоптик предупредила о похолодании в Украине. Во время похолодания температура ночью может понижаться до минус 3-4 градусов.

Также украинцев предупредили о том, что конец марта будет довольно напряженным: ожидаются серьезные магнитные бури. Это может негативно отразиться на здоровье украинцев.

Погода в Украине 31 марта: синоптик озвучила прогноз на выборы Мороз и засуха: народный синоптик дал тревожный прогноз на апрель
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Погода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь