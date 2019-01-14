"Одні дорогі обжираловки": мережа обговорює найбільш комфортне місто України

Колаж РБК-Україна

Місцеві мешканці зізнаються, що люблять своє місто, але в ньому є проблеми

Мешканці Львова відреагували на те, що саме це місто назвали найбільш комфортним для проживання, згідно з новим рейтингом на міжнародному дослідницькому порталі Numbeo.

В список дослідницького порталу потрапило 226 міст світу. Найкомфортнішим містом в світі визнали Канберру, Австралія. На другому місці опинилося місто Ейндховен, Нідерланди. І замикає трійку лідерів місто Ралі, столиця штату Кароліна, США.

А ось українські міста розмістилися майже у хвості рейтингу. Найкомфортнішим українським містом виявився Львів, який зайняв 174 сходинку і обігнав при цьому Київ, Одесу, Харків і Дніпро.

Київ розмістився на 192-му місці, слідом за ним йде Одеса – на 193-му місці, потім Харків – на 195-му місці з великим відривом – Дніпро, який зайняв позицію 201.

Для дослідження брали вісім показників: індекс купівельної спроможності, індекс безпеки, охорони здоров'я, вартості житла, співвідношення цін на нерухомість і доходи жителів, індекс часу руху транспорту, забруднення і кліматичний індекс.

Низькі показники українських міст пов'язані в першу чергу зі станом навколишнього середовища.

А ось мешканці Львова не згодні з таким рейтингом. В коментарях на Facebook вони відзначають, що у Львові дуже погано ходить транспорт, а через те, що місто стало дуже популярним для туристів, увесь центр перетворився на один суцільний ресторан. Також згадали про проблему зі сміттям.

"Для життя чи для жрачки? Одні дорогі обжираловки в центрі", "Найкомфортніше для туристів,які не користуються громадським транспортом", "Що це за байки?", "Може, не саме комфортне, але найкраще українське (!) місто. Без Львова немає України. Хто хоч раз гостював у нас - той назавжди залишив частину своєї душі", - прокоментували рейтинг місцеві жителі.

Скріншот клмментариев (facebook.com/lviv.adm)

Нагадаємо, 2017 році найкомфортнішим містом в Україні стала Вінниця.

А також ми писали про те, що за версією The Economist, Київ займає 118 місце за комфортністю.