"Одні дорогі обжираловки": сеть обсуждает самый комфортный город Украины

Коллаж РБК-Украина

Местные жители признаются, что любят свой город, но в нем есть проблемы

Жители Львова отреагировали на то, что именно этот город назвали самым комфортным для проживания, согласно новому рейтингу на международном исследовательском портале Numbeo.

В список исследовательского портала попало 226 городов мира. Самым комфортным городом в мире признан Канберра, Австралия. На втором месте оказался город Эйндховен, Нидерланды. И замыкает тройку лидеров город Ралли, столица штата Каролина, США.

А вот украинские города разместились почти в хвосте рейтинга. Самым комфортным украинским городом оказался Львов, который занял 174 строчку и обогнал при этом Киев, Одессу, Харьков и Днепр.

Киев разместился на 192-м месте, следом за ним идет Одесса – на 193-м месте, потом Харьков – на 195-м месте и с большим отрывом – Днепр, который занял 201 позицию.

Для исследования брали восемь показателей: индекс покупательной способности, индекс безопасности, здравоохранения, стоимости жилья, соотношение цен на недвижимость и доходы жителей, индекс времени движения транспорта, загрязнения и климатический индекс.

Низкие показатели украинских городов связаны в первую очередь с состоянием окружающей среды.

А вот жители Львова не согласны с таким рейтингом. В комментариях на Facebook они отмечают, что во Львове очень плохо ходит транспорт, а из-за того, что город стал очень популярным для туристов, весь центр превратился в один сплошной ресторан. Также вспомнили о проблеме с мусором.

"Для жизни или для жрачки? Одни дорогие обжираловки в центре", "Самый комфортный для туристов, которые не пользуются общественным транспортом", "Что это за байки?", "Может, не самый комфортный, но лучший украинский (!) город. Без Львова нет Украины. Кто, хоть раз гостил у нас - тот навсегда оставил часть своей души", - прокомментировали рейтинг местные жители.

Скриншот клмментариев (facebook.com/lviv.adm)

Напомним, в 2017 году самым комфортным городом в Украине стала Винница.

А также мы писали о том, что по версии The Economist, Киев занимает 118- место по комфортности.