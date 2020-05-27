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Вчені зробили сенсаційну заяву про "двійників" Землі

STYLERЖиття    27.05.2020 - 22:00
Вчені зробили сенсаційну заяву про "двійників" Землі
Вчені розповіли про двійників Землі (фото: pixabay.com)

Астрономи вивчили дані NASA і приголомшили заявою

Вчені розповіли сенсаційну новину. Вона полягає в тому, що таких планет, як наша дуже багато, а саме близько 8,8 мільярдів. Кількість "двійників" Землі в галактиці перевищує все населення нашої планети. До такого висновку фахівці прийшли, вивчивши дані NASA.

В галактиці Чумацький шлях приблизну кількість планет-двійників Землі і зірок, де може існувати життя, перевищує позначку в 8,8 мільярдів. Про це пише NBC News.

Дослідження опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. Зараз вчені хочуть з'ясувати, чи є у планет "двійників" атмосфера. Але для детального вивчення потрібні потужні телескопи, які ще не придумали.

Наукові експерти впевнені, що в нашій галактиці приблизно кожна п'ята зірка має такий же розмір, колір і вік, як і Сонце.

При цьому навколо цих зірок обертаються планети приблизно такого ж розміру, як і Земля.

Вчені припускають, що на поверхні може бути вода в рідкій формі. У дослідженні наголошується, що якщо і існує найближча "друга Земля", то вона, ймовірно, знаходиться за 70 трильйонів миль від нашої планети.

Як ми раніше писали, вчені зробили сенсаційну заяву про паралельних Всесвітів.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України земляученые
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