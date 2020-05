Мы не одни? Ученые сделали сенсационное заявление о "двойниках" Земли

Ученые рассказали о двойниках Земли (фото: pixabay.com)

Астрономы изучили данные NASA и ошарашили заявлением

Ученые рассказали сенсационную новость. Она состоит в том, что таких планет, как наша очень много, а именно около 8,8 миллиардов. Количество "двойников" Земли в галактике превышает все население нашей планеты. К такому выводу специалисты пришли, изучив данные NASA.

В галактике Млечный путь примерное количество планет-двойников Земли и звезд, где может существовать жизнь, превышает отметку в 8,8 миллиардов. Об этом пишет NBC News.

Исследование опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Сейчас ученые хотят выяснить, есть ли у планет "двойников" атмосфера. Но для детального изучения нужны мощные телескопы, которые еще не придумали.

Научные эксперты уверены, что в нашей галактике примерно каждая пятая звезда имеет такой же размер, цвет и возраст, как и Солнце.

При этом вокруг этих звезд вращаются планеты примерно такого же размера, как и Земля.

Ученые допускают, что на поверхности может быть вода в жидкой форме. В исследовании отмечается, что если и существует ближайшая "вторая Земля", то она вероятно, находится за 70 триллионов миль от нашей планеты.



Как мы ранее писали, ученые сделали сенсационное заявление о параллельных Вселенных.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова