Вчені зробили сенсаційну заяву про "двійників" Землі

Вчені розповіли сенсаційну новину. Вона полягає в тому, що таких планет, як наша дуже багато, а саме близько 8,8 мільярдів. Кількість "двійників" Землі в галактиці перевищує все населення нашої планети. До такого висновку фахівці прийшли, вивчивши дані NASA.

В галактиці Чумацький шлях приблизну кількість планет-двійників Землі і зірок, де може існувати життя, перевищує позначку в 8,8 мільярдів. Про це пише NBC News.

Дослідження опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. Зараз вчені хочуть з'ясувати, чи є у планет "двійників" атмосфера. Але для детального вивчення потрібні потужні телескопи, які ще не придумали.

Наукові експерти впевнені, що в нашій галактиці приблизно кожна п'ята зірка має такий же розмір, колір і вік, як і Сонце.

При цьому навколо цих зірок обертаються планети приблизно такого ж розміру, як і Земля.

Вчені припускають, що на поверхні може бути вода в рідкій формі. У дослідженні наголошується, що якщо і існує найближча "друга Земля", то вона, ймовірно, знаходиться за 70 трильйонів миль від нашої планети.



