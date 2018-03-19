"Величезна біль": українців просять допомогти хлопчикові з важким захворюванням шкіри (фото)

Хлопчик терпить постійну величезну біль

Українців просять допомогти 15-річному Рустаму Тимошенко з міста Обухів. Хлопчик більш бульозним епідермолізом важкої форми.

Це - генетичне захворювання, при якому шкіра дуже тонка і при будь-якому падінні, наголосі відразу злазить, і виходить рана, яка дуже довго гоїться, такі рани є і всередині організму.

Фото: Рустам Тимошенко потребує вашої допомоги (facebook.com/overhear.obukhiv)

"Це - величезний біль. Сонце, приймання їжі , купання – біль. Нажаль на даний момент це захворювання невиліковне. І багато з таким діагнозом не виживають. Але завдяки правильному догляду, спеціальним пов', мазей, харчування , і найголовніше, завдяки своїй мамі я живу", - пише хлопчик на сторінці спільноти "Підслухано Обухів" Facebook.

Фото: Рустам Тимошенко потребує вашої допомоги (facebook.com/overhear.obukhiv)

Рустам розповів, що на всі медикаменти і бинти витрачається величезна кількість грошей.

"Без цих медикаментів моє тіло гниє. Доводиться прати пов'язки, бинти, так як їх не вистачає, але при пранні вони втрачають свою ефективність, але без них я не можу", - зазначив він.

Скріншот поста (facebook.com/overhear.obukhiv)

Рустам просить всіх, хто може, допомогти матеріально і морально.

Фото: Медикаменти, які потрібні хлопчикові (facebook.com/overhear.obukhiv)

Реквізити: Допомогу - медикаменти, бинти, мазі, пов'язки.

Нова пошта, місто Обухів, Київська область відділення #1 (Тимошенко Людмила Сергіївна. Номер тел.: 0978158532)

Реквізити:

Приват24: 5168 7555 2777 0255;

Ківі гаманець : 380969963182;

Вдячні за будь-яку допомогу!;

Телефон Рустама: 0969963182.

Скріншот поста (facebook.com/overhear.obukhiv)

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