"Огромная боль": украинцев просят помочь мальчику с тяжелым заболеванием кожи (фото)

Мальчик терпит постоянную огромную боль

Украинцев просят помочь 15-летнему Рустаму Тимошенко с города Обухов. Мальчик более буллезным эпидермолизом тяжелой формы.

Это - генетическое заболевание, при котором кожа очень тонкая и при любом падении, ударении сразу слазит, и получается рана, которая очень долго заживает, такие раны есть и внутри организма.

Фото: Рустам Тимошенко нуждается в вашей помощи (facebook.com/overhear.obukhiv)

"Это - огромная боль. Солнце, приймання еды , купання – боль. К сожалению, на данный момент это заболевание неизлечимо. И многие с таким диагнозом не выживают. Но благодаря правильному уходу, специальным повязкам, мазям, питанию, и самое главное, благодаря своей маме я живу", - пишет мальчик на странице сообщества "Підслухано Обухів" в Facebook.

Фото: Рустам Тимошенко нуждается в вашей помощи (facebook.com/overhear.obukhiv)

Рустам рассказал, что на все медикаменты и бинты тратится огромное количество денег.

"Без этих медикаментов мое тело гниет. Приходится стирать повязки, бинты, так как их не хватает, но при стирке они теряют свою эфективность, но без них я не могу", - отметил он.

Скриншот поста (facebook.com/overhear.obukhiv)

Рустам просит всех, кто может, помочь материально и морально.

Фото: Медикаменты, которые нужны мальчику (facebook.com/overhear.obukhiv)

Реквизиты: Помощь - медикаменты, бинты, мази, повязки.

Новая почта, город Обухов, Киевская область отделение #1 (Тимошенко Людмила Сергеевна. Номер тел.: 0978158532)

Реквизиты:

Приват24: 5168 7555 2777 0255;

Киви кошелек : 380969963182;

Благодарны за любую помощь!;

Телефон Рустама: 0969963182.

Скриншот поста (facebook.com/overhear.obukhiv)

Напомним, что украинцев просят помочь девочке с инфекцией мозга.