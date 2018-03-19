"Огромная боль": украинцев просят помочь мальчику с тяжелым заболеванием кожи (фото)

Мальчик терпит постоянную огромную боль
Украинцев просят помочь 15-летнему Рустаму Тимошенко с города Обухов. Мальчик более буллезным эпидермолизом тяжелой формы.
Это - генетическое заболевание, при котором кожа очень тонкая и при любом падении, ударении сразу слазит, и получается рана, которая очень долго заживает, такие раны есть и внутри организма.
Фото: Рустам Тимошенко нуждается в вашей помощи (facebook.com/overhear.obukhiv)
"Это - огромная боль. Солнце, приймання еды , купання – боль. К сожалению, на данный момент это заболевание неизлечимо. И многие с таким диагнозом не выживают. Но благодаря правильному уходу, специальным повязкам, мазям, питанию, и самое главное, благодаря своей маме я живу", - пишет мальчик на странице сообщества "Підслухано Обухів" в Facebook.
Фото: Рустам Тимошенко нуждается в вашей помощи (facebook.com/overhear.obukhiv)
Рустам рассказал, что на все медикаменты и бинты тратится огромное количество денег.
"Без этих медикаментов мое тело гниет. Приходится стирать повязки, бинты, так как их не хватает, но при стирке они теряют свою эфективность, но без них я не могу", - отметил он.
Скриншот поста (facebook.com/overhear.obukhiv)
Рустам просит всех, кто может, помочь материально и морально.
Фото: Медикаменты, которые нужны мальчику (facebook.com/overhear.obukhiv)
Реквизиты: Помощь - медикаменты, бинты, мази, повязки.
Новая почта, город Обухов, Киевская область отделение #1 (Тимошенко Людмила Сергеевна. Номер тел.: 0978158532)
Реквизиты:
Приват24: 5168 7555 2777 0255;
Киви кошелек : 380969963182;
Благодарны за любую помощь!;
Телефон Рустама: 0969963182.
Скриншот поста (facebook.com/overhear.obukhiv)
Напомним, что украинцев просят помочь девочке с инфекцией мозга.