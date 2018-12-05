Огірки з цвіллю: у мережі скандал через харчування у київському дитсадку

Фото: Колаж РБК-Україна

Батьки обурені якістю харчування своїх дітей

У Броварах Київської області в дитсадку "Казка" батьки забили тривогу через якість харчування їх дітей. В установі були помічені огірки з цвіллю і почорнілий борщ. Про це повідомила Марина Агеєва в Facebook-товаристві "Батьки SOS".

Марина Агеєва виклала шокуючі знімки продуктів, якими годують дітей у "Казці": огірки з цвіллю, почорніла буряк в борщі і бутерброд з маленьким шматочком сиру.

Фото: (facebook.com/Марина Агєєва)

Крім того, батьки зверталися до завідуючої, однак та не захотіла брати відповідальність і сказала, що за якість продуктів відповідають постачальники. Батьки зверталися до Адміністрації, копія відповіді підкріплена.

Фото: (facebook.com/Марина Агєєва)

"До завідуючої були звернення, але все марно, вона мило посміхається вказуючи на те, що такі продукти їм постачають в ДЗ. Діти приходять додому скаржаться на нудоту, біль у животі і блювання. Зрозуміло, що причиною цього є неякісна їжа, але завідуюча переводить все на віруси", - зазначено в повідомленні.

Скріншот поста: (facebook.com/Марина Агєєва)

Підписники відгукнулися на прохання допомогти і порадили написати скаргу в Держпродспоживслужбу:

Скріншот коментарів: (facebook.com/Марина Агєєва)

Нагадаємо, що дієтолог розповіла, чи корисна шкільна їжа з автоматів.

Ми писали, що у Києві в кількох школах перевірили їжу в їдальнях. За словами Парфьонової, перевірку "з натяжкою" пройшла лише одна зі шкіл, в якій вона побувала.

Раніше повідомлялося, що у Києві дітей у садочках труїли простроченими сирами і неякісними продуктами.

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