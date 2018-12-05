Огурцы с плесенью: в сети скандал из-за питания в киевском детсаде

Фото: Коллаж РБК-Украина

Родители возмущены качеством питания своих детей

В Броварах, Киевской области в детсаду "Сказка" родители забили тревогу из-за качества питания их детей. В учреждении были замечены огурцы с плесенью и почерневший борщ. Об этом сообщила Марина Агеева в Facebook-сообществе "Родители SOS".

Марина Агеева выложила шокирующие снимки продуктов, которыми кормят детей в "Сказке": огурцы с плесенью, почерневшая свекла в борще и бутерброд с маленьким кусочком сыра.

Фото: (facebook.com/Марина Агеева)

Помимо того, родители обращались к заведующей, однако та не захотела брать ответственность и сказала, что за качество продуктов отвечают поставщики. Родители обращались в Администрацию, копия ответа подкреплена.

Фото: (facebook.com/Марина Агеева)

"К заведующей были обращения, но все бесполезно, она мило улыбается указывая на то, что такие продукты им поставляют в ДЗ. Дети приходят домой жалуются на тошноту, боль в животе и рвоту. Понятно, что причиной этому является некачественная пища, но заведующая переводит все на вирусы", - указано в посте.

Скриншот поста: (facebook.com/Марина Агеева)

Подписчики откликнулись на просьбу помочь и посоветовали написать жалобу в Держпродспоживслужбу:

Скриншот комментариев: (facebook.com/Марина Агеева)

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