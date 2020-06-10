Окупанти довели Крим до екокатастрофи: з'явилося сумне фото

На півострові Крим зникла річка Салгир
В окупованому Росією Криму зараз дуже сумна ситуація з прісною водою. До того ж, водні ресурси півострова повністю виснажені. Але днями з Криму прийшла ще одна сумна вістка, що там висохла річка Салгир, на якій стоїть місто Сімерополь.
Про цей факт повідомив блогер під ніком RoksolanaToday&Крым25% у своєму блозі Twitter.
"Салгир. Вид з мосту на вул. Київської. Червень, 2020 Сімферополь", - підписав блогер сумні фото висохлої водойми.
Зазначимо, що блогер взяв фото зі сторінки Facebook Заїру Бакала.
Річка Салгир в Сімферополі (фото: facebook.com/zair.bal)
У коментарях користувачі відзначають, що влада довела річку Салгир до такого стану і нікого її стан не хвилює.
Також з'явилося ще одне фото зсушеної водойми.
"Сімферополь. Салгир біля готелю "Москва". Води практично немає!", - підписав фото блогер.
Знімок зроблений 8 червня 2020 року.
Річка Салгир в Сімферополі (фото: twitter.com/KrimRt)
Як ми раніше писали, у Криму знамените озеро стало яскраво-рожевого кольору.
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Автор: Людмила Жукова