Оккупанты довели Крым до экокатастрофы: появилось печальное фото

На полуострове Крым исчезла река Салгир
В оккупированном Россией Крыму сейчас очень печальная ситуация с пресной водой. К тому же, водные ресурсы полуострова полностью истощены. Но на днях из Крыма пришла еще одна печальная весть, там высохла река Салгир, на которой стоит город Симерополь.
О данном факте сообщил блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в своем блоге Twitter.
"Салгир. Вид с моста на ул. Киевской. Июнь, 2020 Симферополь", - подписал блогер печальные фото высохшего водоема.
Отметим, что блогер взял фото со страницы Facebook Заира Бакала.
Река Салгир в Симферополе (фото: facebook.com/zair.bal)
В комментариях пользователи отмечают, что власти довели речку Салгир до такого состояния и никого ее состояние не волнует.
Также появилось еще одно фото иссушенного водоема.
"Симферополь. Салгир возле гостиницы "Москва". Воды практически нет!", - подписал фото блогер.
Снимок сделан 8 июня 2020 года.
Река Салгир в Симферополе (фото: twitter.com/KrimRt)
Как мы ранее писали, в Крыму знаменитое озеро стало ярко-розового цвета.
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Автор: Людмила Жукова