Оккупанты довели Крым до экокатастрофы: появилось печальное фото

В оккупированном Крыму плачевная ситуация с водными ресурсами (коллаж РБК-Украина)

На полуострове Крым исчезла река Салгир

В оккупированном Россией Крыму сейчас очень печальная ситуация с пресной водой. К тому же, водные ресурсы полуострова полностью истощены. Но на днях из Крыма пришла еще одна печальная весть, там высохла река Салгир, на которой стоит город Симерополь.

О данном факте сообщил блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в своем блоге Twitter.

"Салгир. Вид с моста на ул. Киевской. Июнь, 2020 Симферополь", - подписал блогер печальные фото высохшего водоема.

Отметим, что блогер взял фото со страницы Facebook Заира Бакала.

Река Салгир в Симферополе (фото: facebook.com/zair.bal)

В комментариях пользователи отмечают, что власти довели речку Салгир до такого состояния и никого ее состояние не волнует.

Салгир как экзаменатор мэров Симферополя.

Видимо, теперь Салгир придется чистить каждый год.

Зато когда бывают ливни, возникает второй Салгир у вокзала.

А без воды ни труды и не суды...

Также появилось еще одно фото иссушенного водоема.

"Симферополь. Салгир возле гостиницы "Москва". Воды практически нет!", - подписал фото блогер.

Снимок сделан 8 июня 2020 года.

Река Салгир в Симферополе (фото: twitter.com/KrimRt)

Как мы ранее писали, в Крыму знаменитое озеро стало ярко-розового цвета.

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Автор: Людмила Жукова