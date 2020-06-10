Окупанти довели Крим до екокатастрофи: з'явилося сумне фото

В окупованому Росією Криму зараз дуже сумна ситуація з прісною водою. До того ж, водні ресурси півострова повністю виснажені. Але днями з Криму прийшла ще одна сумна вістка, що там висохла річка Салгир, на якій стоїть місто Сімерополь.

Про цей факт повідомив блогер під ніком RoksolanaToday&Крым25% у своєму блозі Twitter.

"Салгир. Вид з мосту на вул. Київської. Червень, 2020 Сімферополь", - підписав блогер сумні фото висохлої водойми.

Зазначимо, що блогер взяв фото зі сторінки Facebook Заїру Бакала.

Річка Салгир в Сімферополі (фото: facebook.com/zair.bal)

У коментарях користувачі відзначають, що влада довела річку Салгир до такого стану і нікого її стан не хвилює.

Салгир як екзаменатор мерів Сімферополя.

Мабуть, тепер Салгир доведеться чистити кожен рік.

Зате коли бувають зливи, виникає другий Салгир біля вокзалу.

А без води ні труди і не сюди...

Також з'явилося ще одне фото зсушеної водойми.

"Сімферополь. Салгир біля готелю "Москва". Води практично немає!", - підписав фото блогер.

Знімок зроблений 8 червня 2020 року.

Річка Салгир в Сімферополі (фото: twitter.com/KrimRt)

Як ми раніше писали, у Криму знамените озеро стало яскраво-рожевого кольору.