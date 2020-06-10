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Оккупанты довели Крым до экокатастрофы: появилось печальное фото

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На полуострове Крым исчезла река Салгир

В оккупированном Россией Крыму сейчас очень печальная ситуация с пресной водой. К тому же, водные ресурсы полуострова полностью истощены. Но на днях из Крыма пришла еще одна печальная весть, там высохла река Салгир, на которой стоит город Симерополь.

О данном факте сообщил блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в своем блоге Twitter.

"Салгир. Вид с моста на ул. Киевской. Июнь, 2020 Симферополь", - подписал блогер печальные фото высохшего водоема.

Отметим, что блогер взял фото со страницы Facebook Заира Бакала.

Река Салгир в Симферополе (фото: facebook.com/zair.bal)

В комментариях пользователи отмечают, что власти довели речку Салгир до такого состояния и никого ее состояние не волнует.

  • Салгир как экзаменатор мэров Симферополя.
  • Видимо, теперь Салгир придется чистить каждый год.
  • Зато когда бывают ливни, возникает второй Салгир у вокзала.
  • А без воды ни труды и не суды...

Также появилось еще одно фото иссушенного водоема.

"Симферополь. Салгир возле гостиницы "Москва". Воды практически нет!", - подписал фото блогер.

Снимок сделан 8 июня 2020 года.

Река Салгир в Симферополе (фото: twitter.com/KrimRt)

Как мы ранее писали, в Крыму знаменитое озеро стало ярко-розового цвета.

Автор: Людмила Жукова

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