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В окупованому Криму жорстоко вбили жінку з дитиною (фото)

STYLERLIFE        28.06.2018 - 17:15
Фото: wikimapia
Фото: wikimapia

Злочин був скоєний під Сімферополем

В окупованому Росією Криму в селі Давидівка під Сімферополем в середу, 27 червня, чоловік жорстоко вбив 33-річну кримську татарку з восьмирічним сином. Про це повідомив журналіст Шевкет Наматулаєв на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вчора ввечері в селі Давидівка під Сімферополем зарізали сім'ю кримських татар - мати і восьмирічного сина. Жінка померла на місці, дитину відвезли в лікарню, але не змогли врятувати", - розповів журналіст.

Фото: Жінка (facebook.com/namatullaev)

"Відморозок ходив по вулиці, заходив у двори і відкриті двері. Цю сім'ю зарізав їх же кухонним ножем. Після цього розбив скло в машині по цій же вулиці, і залишив свої криваві відбитки на дверній ручці сусіднього будинку", - повідомив він.

Фото: Підозрюваний (facebook.com/namatullaev)

"У соцмережах повідомляють, що вбивця спійманий. Він на фото. Двоє дітей в цій сім'ї залишилися без матері ... Жінці було 33 роки, звали Назмі. Син - Емір. Дженазе (похорон) проведуть сьогодні о 15:00 в селі Давидівка, вул. Смарагдова, буд. 20. Тіла з моргу до сих пір не можуть забрати. Час проведення дженазе може помінятися! " - повідомив він.

Скріншот поста (facebook.com/namatullaev)

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Теги: Крым, Симферополь, вбивство
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