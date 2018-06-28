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В оккупированном Крыму жестоко убили женщину с ребенком (фото)

STYLERLIFE        28.06.2018 - 17:15
Фото: wikimapia
Фото: wikimapia

Преступление было совершено под Симферополем

В оккупированном Россией Крыму в селе Давыдовка под Симферополем в среду, 27 июня, мужчина жестоко убил 33-летнюю крымскую татарку с восьмилетним сыном. Об этом сообщил журналист Шевкет Наматуллаев на своей странице в соцсети Facebook.

"Вчера вечером в селе Давыдовка под Симферополем зарезали семью крымских татар - мать и восьмилетнего сына. Женщина умерла на месте, ребенка увезли в больницу, но не смогли спасти", - рассказал журналист.

Фото: Женщина (facebook.com/namatullaev)

"Отморозок ходил по улице, заходил во дворы и открытые двери. Эту семью зарезал их же кухонным ножом. После этого разбил стекло в машине по этой же улице, и оставил свои кровавые отпечатки на дверной ручке соседнего дома", - сообщил он.

Фото: Подозреваемый (facebook.com/namatullaev)

"В соцсетях сообщают, что убийца пойман. Он на фото. Двое детей в этой семье остались без матери... Женщине было 33 года, звали Назмие. Сын - Эмир. Дженазе (похороны) проведут сегодня в 15:00 в селе Давыдовка, ул. Изумрудная, д. 20. Тела из морга до сих пор не могут забрать. Время проведения дженазе может поменяться!" – сообщил он.

Скриншот поста (facebook.com/namatullaev)

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Теги: Крым, Симферополь, убийство
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