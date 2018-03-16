"Він ще був живий": свідок розповіла про смерть чоловіка в київському кафе

Поліція кваліфікувала інцидент як самогубство

У кафе швидкого харчування "Пузата хата" на Подолі в Києві знайшли труп чоловіка з перерізаним горлом. Свідки розповіли деталі події, передає ТСН.

Очевидцем трагедії стала студентка Аліна Кругляковський.

"Я йшла з боку Нижнього Валу та почула крики. Підійшла до ресторану, побачила, що стоїть на колінах дівчина, кричить над ним, намагається привести його до тями", - розповіла Аліна.

За словами дівчини, вона відразу ж кинулася надавати першу медичну допомогу, однак саму рану не бачила.

"Я не бачила порізу. Побачила тільки, що розтікається кров. Він ще був живий. Він хрипів, у нього зіниці реагували на світло. Я забігла в ресторан, набирала лід, просила воду і рушник, в цей час йому дівчина і працівник ресторану затискали рану", - розповіла студентка.

Аліна сказала, що рана була в районі шиї. Швидше за все, була пошкоджена артерія, оскільки кров була схожа на артеріальну - густа, яскраво червоного кольору, і швидко поширювалася.

Дівчина зазначила, що на вигляд чоловікові було 24-25 років.

"Його дівчина стояла біля нього на колінах, швидше за все, тримала місце поранення, намагалася зупинити кров. Говорила йому: "Льоша, не вмирай. Льоша, тримайся". У неї була жахлива істерика. Перше, що я пам'ятаю, я попросила її, щоб вона не кричала і не психувала. Вона замовкла і ми вже надавали першу медичну допомогу", - додала Аліна.

Раніше в поліції повідомили подробиці смерті чоловіка в кафе в Києві.