Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Він ще був живий": свідок розповіла про смерть чоловіка в київському кафе

STYLERLIFE        16.03.2018 - 15:56
Фото: Місце події (facebook.comkiev.informator.ua)
Фото: Місце події (facebook.comkiev.informator.ua)

Поліція кваліфікувала інцидент як самогубство

У кафе швидкого харчування "Пузата хата" на Подолі в Києві знайшли труп чоловіка з перерізаним горлом. Свідки розповіли деталі події, передає ТСН.

Очевидцем трагедії стала студентка Аліна Кругляковський.

"Я йшла з боку Нижнього Валу та почула крики. Підійшла до ресторану, побачила, що стоїть на колінах дівчина, кричить над ним, намагається привести його до тями", - розповіла Аліна.

За словами дівчини, вона відразу ж кинулася надавати першу медичну допомогу, однак саму рану не бачила.

"Я не бачила порізу. Побачила тільки, що розтікається кров. Він ще був живий. Він хрипів, у нього зіниці реагували на світло. Я забігла в ресторан, набирала лід, просила воду і рушник, в цей час йому дівчина і працівник ресторану затискали рану", - розповіла студентка.

Аліна сказала, що рана була в районі шиї. Швидше за все, була пошкоджена артерія, оскільки кров була схожа на артеріальну - густа, яскраво червоного кольору, і швидко поширювалася.

Дівчина зазначила, що на вигляд чоловікові було 24-25 років.

"Його дівчина стояла біля нього на колінах, швидше за все, тримала місце поранення, намагалася зупинити кров. Говорила йому: "Льоша, не вмирай. Льоша, тримайся". У неї була жахлива істерика. Перше, що я пам'ятаю, я попросила її, щоб вона не кричала і не психувала. Вона замовкла і ми вже надавали першу медичну допомогу", - додала Аліна.

Раніше в поліції повідомили подробиці смерті чоловіка в кафе в Києві.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
"На сигнали не реагував": у Львівській області потяг збив чоловіка У Києві пограбували квартиру на два мільйони (фото)
Теги: происшествие, полиция
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top