"Он еще был жив": свидетель рассказала о смерти мужчины в киевском кафе

Полиция квалифицировала инцидент как самоубийство

В кафе быстрого питания "Пузата хата" на Подоле в Киеве нашли труп мужчины с перерезанным горлом. Свидетели рассказали детали происшествия, передает ТСН.

Очевидцем трагедии стала студентка Алина Кругляковская.

"Я шла со стороны Нижнего Вала и услышала крики. Подошла к ресторану, увидела, что стоит на коленях девушка, кричит над ним, пытается привести его в чувство", - рассказала Алина.

По словам девушки, она сразу же бросилась оказывать первую медицинскую помощь, однако саму рану не видела.

"Я не видела пореза. Увидела только, что растекается кровь. Он еще был жив. Он хрипел, у него зрачки реагировали на свет. Я забежала в ресторан, набирала лед, просила воду и полотенце, в это время ему девушка и работник ресторана зажимали рану", - рассказала студентка.

Алина сказала, что рана была в районе шеи. Скорее всего, была повреждена артерия, поскольку кровь была похожа на артериальную - густая, ярко красного цвета, и быстро распространялась.

Девушка отметила, что на вид мужчине было 24-25 лет.

"Его девушка стояла возле него на коленях, скорее всего, держала место ранения, пыталась остановить кровь. Говорила ему: "Леша, не умирай. Леша, держись". У нее была ужасная истерика. Первое, что я помню, я попросила ее, чтобы она не кричала и не психовала. Она замолчала и мы уже оказывали первую медицинскую помощь", - добавила Алина.

Ранее в полиции сообщили подробности смерти мужчины в кафе в Киеве.